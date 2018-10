Astma en een huisdier? Een nieuw huis voor je kat of hond is misschien niet nodig

Een studie analyseerde blootstellingen aan het milieu, zoals huisdier- en passief roken, om te bepalen of ze een rol spelen bij astmacontrole bij kinderen bij wie de astma wordt beheerd volgens de NAEPP richtlijnen. Onderzoekers ontdekten dat wanneer eenmaal richtlijnen voor astma werden gevolgd, blootstelling van het milieu aan huisdieren of passief roken geen significante factoren waren voor de algehele verbetering van astma in de tijd.

Kinderen met de diagnose van ongecontroleerde astma werden gevolgd in een kinderastma centrum kregen astmazorg volgens de NAEPP richtlijnen. Bij elk bezoek (3-6 maanden) voltooiden families astma-vragenlijsten, inclusief acute zorgbehoeften, symptoombeheersing en een astma-controletest (ACT). Astma controle bij patiënten werd bij elk bezoek geëvalueerd. Resultaten werden vergeleken tussen patiënten met of zonder blootstelling aan meeroken en tussen patiënten met of zonder blootstelling aan huisdieren (katten of honden) thuis op basislijn en na verloop van tijd.

Driehonderdvijfennegentig kinderen, in de leeftijd van 2 tot 17 jaar, werden opgenomen in deze studie; 25 procent werd blootgesteld aan tabaksrook en 55 procent werd thuis blootgesteld aan een kat of hond. Klinische uitkomsten werden in de loop van de tijd opgenomen in deze cohort en deze verbetering was onafhankelijk van de blootstelling van huisdieren. Deze bevindingen suggereren dat behandeling van astma belangrijker is dan bepaalde soorten blootstellingen aan het milieu.