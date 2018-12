Dit babyspeelgoed is goed voor de ontwikkeling van je kindje

In negen maanden tijd is je kindje uitgegroeid van bevruchte eicel tot mensje. Na de geboorte gaat de ontwikkeling in het eerste levensjaar razendsnel door. Dit kan je bevorderen met babyspeelgoed. Je kindje leert namelijk spelenderwijs. Door alle soorten speelgoed op de markt zien we soms door de bomen het bos niet meer. In dit artikel zetten we uiteen welk babyspeelgoed goed is voor de ontwikkeling van je kindje tot peuter.

0-6 maanden

In de eerste maanden moet je baby nog sterk wennen aan alle nieuwe indrukken en prikkels. Aan spelen heeft hij daarom nog niet echt behoefte. Jouw gezicht is genoeg om naar te kijken, net als zijn eigen handjes en voetjes. Door het volgen van bewegende voorwerpen en mensen, traint je kindje zijn oogspieren. Scherp zien, kan hij nog niet echt. Maar tot op een afstand van 20 centimeter. Kleuren zien baby’s pas na ongeveer drie maanden. Dan zijn de kegeltjes gerijpt. Babyspeelgoed waar je baby naar kan turen, bijvoorbeld een babygym, is dan perfect. In de eerste maanden is de voornaamste bezigheid het trainen van de spieren in zijn lijfje. Na een paar maanden kan je kindje vaker rechtop zitten en begint van alles vast te pakken. Eerst waren harde geluiden eng, maar na een maand of vier is een rammelaar superinteressant. Ook zijn oorzaak-gevolg verbanden fascinerender dan ooit als ze zes maanden oud zijn. Een balletje dat valt, vinden ze geweldig. Kiekeboe spelen helpt om je kindje te leren dat je niet echt weg bent als ze je niet meer kunnen zien.

Baby en dreumes

De ontwikkeling begint nu meer uiteen te lopen van kind tot kind. De één kan staan en misschien al een paar stapjes zetten, waar de ander net zelfstandig kan zitten. Let er wel op dat je huis kindvriendelijk is nu je kindje steeds mobieler wordt. Ook herkende je kindje je eerst aan je geur en warmte, maar nu kan hij je al beter zien. Net als mensen kan hij ook andere dingen herkennen. Je baby is nu druk met napraten en nadoen. Babyboekjes met plaatjes zijn ideaal om je kindje de dieren en kleuren te leren. Als je kindje een jaar oud is, haalt hij veel plezier uit het ontdekken van de wereld. Om dit te bevorderen is het leuk om een loopfietsje te hebben. Ook is water rond hun tweede levensjaar ineens heel interessant. Met badspeelgoed zorg je ervoor dat het nog leuker wordt!

Jonge peuter

Nu je kindje wat ouder is, is hij zijn babyspeelgoed aan het ontgroeien. Hij is namelijk van dreumes tot peuter gepromoveerd en is veel mobieler dan dat hij eerst was. Het trainen van al die spieren hielp daar heel erg bij! Een peuter wil het liefst alles zelf doen en ziet hierbij nauwelijks gevaar. Klimmen en klauteren in de speeltuin behoort tot de favoriete bezigheden. Vanaf twee jaar is vingerverf geschikt en vanaf drie jaar kunnen kleurpotloden en klei worden toegevoegd. Verstoppertje is een superleuk spel, net als het bouwen van hutten met dekens.

Zoals je ziet is niet ieder speelgoed, geschikt voor iedere leeftijd. Het verschilt tevens sterk per kind wat hij of zij leuk en interessant vindt. Na ongeveer een half jaar gaat de ontwikkeling ook meer uiteenlopen. Alles op z’n tijd! Kijk zelf wat wel en niet werkt, maar bovenal: spelen is leren! Dus zorg er vooral voor dat je kindje plezier heeft.