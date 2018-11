Backstreet Boys met DNA World Tour naar Nederland

Zojuist heeft de Amerikaanse boyband Backstreet Boys hun wereldtournee aangekondigd. Op donderdag 23 mei staan ze met hun DNA World Tour in Ziggo Dome, Amsterdam. De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 16 november om 12 uur via Ticketmaster. De concerten staan in het teken van het nieuwe gelijknamige album DNA dat 25 januari uitkomt. Vandaag verscheen hiervan de eerste single “Chances” die geschreven is door Ryan Tedder en Shawn Mendes. Het is het tiende studioalbum van het vijftal met liedjes geschreven door o.a. Lauv (Charli XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNCE) en Mike Sabbath (J Balvin).

De DNA World Tour is de grootste arena-tour van de groep in 18 jaar. In ongeveer 3 maanden treden de heren op in heel Europa en Noord-Amerika. Zo staan ze in gerenommeerde concertzalen als Mercedes-Benz Arena in Berlijn, de O2 Arena in Londen, de AccorHotels Arena in Parijs en vervolgens gaan ze ook nog naar diverse steden in Noord-Amerika.

Van alle leden van de Backstreet Boys zijn hun individuele DNA-profielen geanalyseerd om te zien welk cruciaal element ieder afzonderlijk vertegenwoordigt in het DNA van de groep. Bekijk hier de video en zie hoe ze met hun individuele eigenschappen, als ze bij elkaar worden gebracht, de onstuitbare en legendarische Backstreet Boys vormen.

BACKSTREET BOYS – DNA WORLD TOUR

Donderdag 23 mei 2019, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €61,60,- (inclusief. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 16 november om 12 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).