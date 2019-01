Bekijk de eerste trailer van Netflix’ Isn’t It Romantic

Mogen we je voorstellen aan Isn’t It Romantic, de nieuwe Netflix Original romantische komedie met Rebel Wilson en Liam Hemsworth. De film is vanaf 28 februari te zien op Netflix en de trailer kijk je alvast hier.

De New Yorkse architect Natalie (Rebel Wilson) doet haar best om op haar werk op te vallen, maar ze wordt vooral gevraagd om koffie en bagels te halen en niet om de volgende wolkenkrabber van de stad te ontwerpen. En alsof het niet nog erger kon, raakt Natalie, die nogal cynisch is als het om liefde gaat, na een ontmoeting met een overvaller bewusteloos. Wanneer ze wakker wordt, ontdekt ze dat haar leven plotseling haar ergste nachtmerrie is geworden – een romantische komedie – en zij speelt de hoofdrol.

De cast van Isn’t It Romantic bestaat onder meer uit de sterren Liam Hemsworth als Blake, de knappe klant van Natalie; Adam Devine als haar oprechte en beste vriend Josh; en Priyanka Chopra als yoga-ambassadeur Isabella.

Isn’t It Romantic is vanaf 28 februari exclusief te zien op Netflix.