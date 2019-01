Binge eten en roken gekoppeld aan pesten en seksueel misbruik

Mensen die ooit hebben geleden aan pesten of seksueel misbruik hebben een lagere kwaliteit van leven, vergelijkbaar met mensen die leven met chronische aandoeningen zoals hartaandoeningen, diabetes, depressie of ernstige angst, heeft een nieuwe studie van de Universiteit van Adelaide gevonden. Ze vertonen ook veel meer schadelijke gedragingen zoals afhankelijkheid van roken en binge eten.

De studie onderzocht ongeveer 3000 Zuid-Australiërs die deelnamen aan persoonlijke interviews met zelflabelende vragen om de leeftijd van aanvang en de duur van pesten en seksueel misbruik en hun uitkomsten tijdens interviews te meten. De studie omvatte deelnemers van alle leeftijden, stedelijke en landelijke omgevingen en sociaal-economische niveaus wonen in Zuid-Australië.

Hoewel 60-70% van deze vormen van misbruik plaatsvonden in de kindertijd of adolescentie, werden ze later in het leven in verband gebracht met slechtere resultaten.

“Seksueel misbruik en pesten waren gerelateerd aan schadelijk gedrag, zoals afhankelijkheid van roken en eetaanvallen, gebruik van antidepressiva en verminderde kwaliteit van leven,” zegt de onderzoeker.

“Degenen die te maken kregen met pesten en seksueel misbruik hadden drie keer meer kans op eetaanvallen dan mensen die deze vormen van misbruik nog nooit hadden meegemaakt.

“Antidepressivumgebruik was tot vier keer meer waarschijnlijk en rookverslaving kwam twee keer zo vaak voor.”

Als iemand twee of meer nadelige effecten had (afhankelijkheid van roken, eetaanvallen, gebruik van antidepressiva en een lagere kwaliteit van leven), varieerde de kans dat ze pesten en/of seksueel misbruik hadden ondergaan tussen 60-85%.