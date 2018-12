BMI is toch een goede maatstaf voor de gezondheid

Een nieuwe studie ondersteunt body mass index (BMI) als een nuttig hulpmiddel voor het beoordelen van obesitas en gezondheid. Een eenvoudige maatregel op basis van gewicht en lengte, BMI wordt veel gebruikt om te beoordelen of een persoon een gezond gewicht heeft. Maar de betrouwbaarheid ervan als een gezondheidsmaatregel wordt vaak bekritiseerd, omdat het geen onderscheid maakt tussen vet en spieren en ons niet vertelt waar lichaamsvet wordt opgeslagen.

Met behulp van lichaamsscans van 2.840 jongeren van 10 en 18 jaar, onderzochten de onderzoekers BMI-bevindingen tegen gedetailleerdere metingen van vet. Ze bestudeerden de effecten van totaal vet, samen met vet in de romp, armen en benen, op 230 verschillende eigenschappen die relevant zijn voor het metabolisme en het toekomstige risico op hartziekten, zoals cholesterol en bloeddruk. Deze effecten werden vergeleken met die welke werden waargenomen bij het gebruik van BMI als maatstaf.

De studie vond dat een hoger totaal vet op de leeftijd van 10 en 18 jaar geassocieerd was met schadelijke niveaus van cardiometabolische eigenschappen zoals hogere bloeddruk en ongunstige cholesterol en inflammatoire profielen op de leeftijd van 18.

Effecten bleken na verloop van tijd te verergeren en werden het meest gedreven door opgeslagen en gewonnen vet in de romp, hoewel winst in beenvet ook schadelijk leek. Het hebben van meer magere massa (hier beoordeeld als iets in het lichaam dat niet vet of bot is) had minder invloed op eigenschappen en leek niet te beschermen tegen het dragen van meer vet. Een hogere BMI vertoonde vergelijkbare effecten als een hoger totaal en rompvet, wat wijst op een nauwe overlap tussen deze maatregelen.