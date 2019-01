Je brein beloont je twee keer per maaltijd

We weten dat een goede maaltijd de afgifte van het feel-good hormoon dopamine kan stimuleren, en nu suggereert een studie bij mensen dat dopamine-afgifte in de hersenen optreedt op twee verschillende tijdstippen: op het moment dat het eten wordt gegeten en een andere keer als het eten de maag bereikt.

In het onderzoek ontvingen 12 gezonde vrijwilligers een smakelijke milkshake of een smakeloze oplossing terwijl PET-gegevens werden geregistreerd. Interessant is dat de hunkering naar of verlangen naar de milkshake evenredig was gekoppeld aan de hoeveelheid dopamine die in bepaalde hersengebieden bij de eerste proeverij vrijkwam. Maar hoe hoger het verlangen, hoe minder vertraagd dopamine na inname werd vrijgegeven.

“Aan de ene kant weerspiegelt dopamine-afgifte onze subjectieve wens om een ​​voedselproduct te consumeren, maar aan de andere kant lijkt ons verlangen de darm-geïnduceerde dopamine-afgifte te onderdrukken,” zegt de eerste auteur van de studie.

Onderdrukking van darmgeïnduceerde afgifte kan mogelijk overeten van zeer gewenste voedselproducten veroorzaken. “We blijven eten totdat voldoende dopamine is afgegeven”, zegt hij, maar voegt eraan toe dat deze hypothese nog moet worden getest in verdere studies.

Eerdere experimenten hebben darm-geïnduceerde dopamine-afgifte aangetoond bij muizen, maar dit is de eerste keer dat het bij mensen is aangetoond.