Bryan Adams naar Rotterdam Ahoy voor concert

De Canadese rockicoon Bryan Adams geeft op zondag 16 juni een concert in Rotterdam Ahoy. Het concert maakt deel uit van zijn ‘Shine A Light Tour’ ter promotie van zijn nieuwe gelijknamige album. De kaartverkoop start aanstaande vrijdag 25 januari om 10.00 uur via Ticketmaster.nl. Van woensdag 23 januari 10.00 uur tot vrijdag 25 januari 10.00 uur is het al mogelijk kaarten voor dit concert te kopen in de speciale American Express presale via www.ticketmaster.nl/americanexpress.

‘Shine A Light’ dat op vrijdag 1 maart uitkomt, is Adams’ veertiende studio album in zijn ruim vier decennia tellende carrière met hits als: ‘(Everything I Do) I Do It for You’, ‘When You’re Gone’, ‘All For Love’, ‘Please Forgive Me’ en het iconische ‘Summer Of ‘69’. De eerste single en tevens titeltrack ‘Shine A Light’ is samen met Ed Sheeran geschreven en vanaf nu te beluisteren. Ook is er een duet met Jennifer Lopez op de nieuwe plaat te horen.

In navolging van zijn gloednieuwe release gaat Adams op wereldtour. De ‘Shine A Light Tour’ trapt af in het Ierse Belfast op maandag 25 februari en maakt op zondag 16 juni een stop in Rotterdam Ahoy. Het wordt voor de zanger de tiende keer dat hij in de Rotterdamse zaal staat.

BRYAN ADAMS – SHINE A LIGHT TOUR 2019

Zondag 16 juni 2019, Rotterdam Ahoy

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €39,20 (inclusief. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 25 januari om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).