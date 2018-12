Cher met ‘Here We Go Again Tour’ naar Nederland

De legendarische zangeres Cher heeft na een afwezigheid van meer dan 14 jaar vandaag het Europese gedeelte van haar tournee aangekondigd. De getalenteerde, met een Oscar, Emmy én Grammy Award bekroonde icoon brengt haar ´Here We Go Again Tour‘ op maandag 30 september 2019 naar de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop start vrijdag 14 december om 12:00 via Ticketmaster.nl.

Cher trakteert haar fans op hits vanuit haar omvangrijke repertoire alsmede nummers van haar meest recente album Dancing Queen. Na het wereldwijde succes en haar veelgeprezen rol in de film Mamma Mia! Here We Go Again, zal de Amerikaanse zangeres en actrice volgend jaar na lange tijd weer live te zien zijn. Het concert in Ziggo Dome is haar eerste show op Nederlandse bodem sinds haar bezoek aan Rotterdam Ahoy in 2004.

CHER – HERE WE GO AGAIN TOUR 2019

Maandag 30 september 2019, Ziggo Dome – Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €88,48,- (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 14 december om 12.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm). Let op: voor dit concert zijn alleen zitplaatsen verkrijgbaar.