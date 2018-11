De Chippendales komen binnenkort naar Nederland

Vanaf maandag 3 december trekken de Chippendales ruim twee weken met hun volledig nieuwe ‘About Last Night’ tour door Nederland. De tournee start in Utrecht en op 18 december strijken de heren neer in Apeldoorn voor hun laatste Nederlandse show uit de tour. De kaartverkoop is reeds gestart via de Nationale Theaterkassa en de theaters. De Chippendales zijn al jarenlang een wereldwijd succes en trekken jaarlijks meer dan twee miljoen bezoekers naar hun shows. Na meerdere succesvolle tours komen de heren terug naar de Nederlandse schouwburgen en zalen om de gemoederen naar een kookpunt te brengen. De Chippendales staan bekend hun shows waarin zij met hun uitdagende choreografie en veelal ontblote torso’s bezoekers verleiden. Keer na keer weten de breedgeschouderde mannen hun publiek te entertainen met een verpletterend spektakel dat niet onder doet voor een New Yorkse Broadway show.

CHIPPENDALES – ABOUT LAST NIGHT TOUR

3 dec 2018 – Beatrix Theater, Utrecht

4 dec 2018 – Chassé Theater, Breda

9 dec 2018 – Theaterhotel Almelo, Almelo

10 dec 2018 – Stadsgehoorzaal, Leiden

11 dec 2018 – Theaters Tilburg, Tilburg

13 dec 2018 – Schouwburg Kunstmin, Dordrecht

14 dec 2018 – Schouwburg en Congrescentrum het Park, Hoorn

15 dec 2018 – Martiniplaza Theater, Groningen

16 dec 2018 – Theater de Spiegel, Zwolle

17 dec 2018 – Zaantheater, Zaandam

18 dec 2018 – Schouwburg Orpheus, Apeldoorn

De kaartverkoop voor de shows is reeds gestart via ntk.nl en de theaters.