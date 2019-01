Collistar lanceert, geïnspireerd door de wereld van spa’s, een product met een volledig nieuw en origineel ontwerp: een afzonderlijk verkrijgbaar wegwerpmasker dat verschilt van de anderen op de markt, omdat het niet alleen de voeten bedekt, maar ook de benen, in een voedende, gladmakende en anti-vermoeidheidsomarming. In de vorm van een laars en gemaakt van een comfortabele dubbellaagse textuur: de eerste laag zit aan de binnenkant en is doordrenkt met een geconcentreerd serum van actieve ingrediënten en de tweede laag is ontworpen om een “sauna” -effect te verkrijgen, dat verhoogt de effectiviteit van de behandeling.

Iedereen die een lange tijd staat gedurende de dag, heeft te maken met vermoeidheid, zware benen en pijn. Het antwoord is een geconcentreerde mix van essentiële muntoliën, die zorgen voor een onmiddellijk gevoel van verlichting, frisheid en welzijn. Om nog meer voeding en hydratatie te geven, is de formule verrijkt met voedende en elastische Macadamianoten en Argan-oliën, en meer. Voor het beste resultaat gebruik je het beenmasker een of twee keer per week.

Het masker is wegwerpbaar en kan niet opnieuw worden gebruikt. Open het sachet langs de stippellijnen en trek de laars aan over de schone voeten en kuiten. De laars wordt aansluitend gemaakt door de speciale zelfklevende bandjes. Na 20 minuten kan het masker worden verwijderd en kun je het overgebleven serum inmasseren. De huid zal zachter en gladder zijn en een gevoel van welzijn zal je de hele dag vergezellen.

Collistar Boot Mask is vanaf maart 2018 verkrijgbaar bij o.a. Douglas.nl.