Comedylegende Dave Chappelle naar Nederland

De Amerikaanse stand-up comedian en acteur Dave Chappelle staat op donderdag 25 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. De verkoop voor deze show start aanstaande zaterdag, 13 oktober, 10:00 uur via Ticketmaster. Vorig jaar vierde comedylegende Dave Chappelle zijn 30-jarig jubileum door maar liefst vier specials op Netflix uit te brengen. Hij ontving in 2017 twee Emmy-awards, een Grammy en een Pollstar Comedy Tour of The Year Award. Dave Chappelle brak door met zijn baanbrekende sketches in Chappelle’s Show, en is inmiddels een van de meest tourende comedians uit de VS.

Dave Chappelle heeft in ons land al eens eerder op korte termijn een show aangekondigd. In 2015 gaf hij al eens een uitverkochte show in de Heineken Music Hall, die hij een week eerder aangekondigd had. Zeer recent gaf hij aan dat hij graag een show in Amsterdam aan zijn tourschema wilde toevoegen, welke op 25 oktober al plaats zal vinden.

Het werk van Dave Chappelle als stand-up comedian en acteur kenmerkt zich door zijn scherpte, zijn vermogen om scherp maatschappelijk commentaar te mengen met grappen over ras, populaire cultuur, seks, drugs, politiek en zijn bekendheid. Ook na 30 jaar wordt Chappelle nog steeds als een van de beste comedians ter wereld gezien.

DAVE CHAPPELLE

Donderdag 25 oktober 2018 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €61,60 (incl servicekosten)

De presale start op 12 oktober via de Mojo Comedynieuwsbrief. Meld je aan via https://www.mojo.nl/over-mojo/wij-zijn-mojo/nieuwsbrief

De reguliere kaartverkoop start op zaterdag 13 oktober om 10:00 uur via Ticketmaster.nl, 0900 – 300 1250 (60 cpm)