Computers kunnen een echt probleem voor de nek zijn

Het is een zo gebruikelijke houding dat we het bijna niet meer opmerken: iemand die achter een computer zit en zijn of haar hoofd naar voren legt om beter naar het scherm te kijken. Maar deze ogenschijnlijk onschuldige positie comprimeert de nek en kan na verloop van tijd leiden tot vermoeidheid, hoofdpijn, slechte concentratie, verhoogde spierspanning en zelfs letsel aan de wervels. Het kan zelfs het vermogen om je hoofd te draaien beperken.

Onderzoekers testten de effecten van hoofd- en nekpositie in een recente studie. Eerst vroegen ze 87 studenten om rechtop te zitten met hun hoofd goed op één lijn met hun nek en daarna werden ze gevraagd om hun hoofd te draaien. Vervolgens werden de studenten gevraagd hun nek te “scrunchen” en hun hoofden naar voren te richten. Tweeënnegentig procent gaf aan dat ze hun hoofd veel verder konden draaien als ze niet scrunchen. In de tweede test, scrunchden 125 studenten hun nek gedurende 30 seconden. Naderhand rapporteerde 98 procent enig niveau van pijn in hun hoofd, nek of ogen.

De onderzoekers volgden ook 12 studenten met elektromyografieapparatuur en ontdekten dat de trapeziusspierspanning toenam in de geknikte, voorwaartse positie.

Dus als je last hebt van hoofdpijn of nek en rugpijn van computerwerk, controleer dan je houding en zorg ervoor dat je hoofd op je nek ligt, alsof je wordt vastgehouden door een onzichtbare draad van het plafond. “Je kunt heel snel iets aan deze houding doen,” zei de onderzoeker. Om het lichaamsbewustzijn te vergroten, wordt geadviseerd om de hoofd-naar voren/nek scrunched-positie doelbewust te repliceren. “Je kunt de positie overdrijven en de symptomen ervaren. Als je merkt dat je het doet, kun je je bewust worden en stoppen.”

Andere oplossingen zijn onder meer het lettertype op je computerscherm vergroten, een leesbril op de computer dragen of je computer op een standaard op ooghoogte plaatsen, allemaal om het scherm gemakkelijker leesbaar te maken.

Credit: San Francisco State University