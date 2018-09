Creëer een gezellige zithoek in je tuin

Of het nu het najaar of het voorjaar is, de tuin is de ideale plek om even een frisse neus te halen.

Door een comfortabele ruimte te creëren om buiten te ontspannen, wordt je tuin een echte uitbreiding van je huis. Dit kan je doen door een gezellige zithoek te creëren, waar je heerlijk in kunt wegzakken. We geven je hier wat tips hoe je een gezellige zithoek in je tuin creëert.

Kies de juiste plek voor het zitgedeelte

Als je een gezellige zithoek wilt creëren is het belangrijk dat je de juiste plek in de tuin zoekt.

Door welke plek word je het meest aangetrokken in de tuin? Misschien wil je ’s morgens ergens anders zitten dan in de middag of avond. Schaf dan verschillende tuinsets aan, elk met een ander doel. Wil je genieten van de zon of juist van de schaduw? Maak je zitplek(ken) waar je graag bent, en je zult meer geïnspireerd zijn om tijd buiten door te brengen.

Boots je droomvakantiebestemming na

We houden allemaal van vakantie, dus wat beter dan het decor van je tuin in te richten met ontwerpdetails die je aan je favoriete vakantiebestemming herinneren? Als je goede herinneringen hebt aan bijvoorbeeld een etentje op het terras van je glamping op het Franse platteland, kun je een buitenkamer maken door een knusse tent te plaatsen. De tent biedt schaduw, warmte en privacy indien nodig, en het zorgt voor een klein intiem plekje in je tuin. Als een strandvakantie op Ibiza meer jou ding is, richt dan je zitgedeelte in met bohemien en eclectische accenten, heldere kleuren en patronen.

Behandel je buitenkamer als je woonkamer

Wij doen er alles aan om de binnenkant van onze woning leefbaar te maken – we investeren in comfortabel meubilair, voegen kleur toe, kiezen de mooiste accessoires – en dit zouden we ook moeten brengen naar onze buitenruimte. Maak het zitgedeelte comfortabeler met knusse dekens, kleurrijke kussens en heerlijke banken zoals de tuinbanken van Tuinmeubelshop. Plaats op een buitentafel kleine potplanten zoals kruiden of groene planten. Plaats een soort van omheining rondom je buitenkamer, en plant bloeiende planten die langs de zijkanten omhoog groeien, en hang accent stukken zoals antieke lantaarns op. Door accenten van binnen toe te voegen aan deze buitenruimte, past de ruimte beter bij het huis.

Creëer een gevoel van privacy

Maak je zitgedeelte in de tuin als een afgelegen toevluchtsoord, in plaats van een plek waar je buren je kunnen zien, door gebruik te maken van haagplanten, bomen of een hek. Dit kunnen effectieve en goedkope manieren zijn om uitzicht te blokkeren, en de ruimte wordt er intiemer door.

Speel met licht

Verander direct de sfeer van je zitgedeelte door subtiele buitenverlichting toe te voegen. Overweeg het combineren van verschillende lichtbronnen om het gewenste effect te creëren. Maak de zithoek bijvoorbeeld romantisch met kaarsen. Hang fonkelende lichten boven de zithoek op en plaats een vuurtafel voor sfeer.