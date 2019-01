Dating regels die je ontluikende relatie kunnen verpesten

Natuurlijk, het is goed om een aantal richtlijnen te hebben als het gaat om daten. Maar mensen zijn zowel vergelijkbaar als uniek. Dus waarom zou je geloven in een ‘one-size-fits-all’-benadering? Vooral in de vroege stadia van het daten, kunnen singles die geobsedeerd zijn van regels, degene waar ze naar op zoek zijn verliezen. Dus misschien is het tijd om die dating regels te laten gaan. Of op zijn minst, een paar … Hier zijn de dating regels die ontluikende relaties kapot maken.

Mannen moeten betalen voor de eerste date

Dit is een van de meest verouderde dating regels die er zijn. Vrouwen van nu streven naar financiële onafhankelijkheid. Dus waarom zouden we verwachten dat mannen de rekening betalen? Als je date wil betalen, is dat geweldig – geniet van zijn vrijgevigheid. Maar als hij dat niet doet, bedenk dan dat de traditie voortkomt uit de diepten van gender ongelijkheid. Zijn beslissing om niet te betalen voor de eerste date is waarschijnlijk geen indicatie voor zijn portemonnee noch een weerspiegeling van hoe hij over je denkt – het betekent waarschijnlijk alleen dat hij een moderne man is. En wat is daar niet leuk aan vinden?

Wees niet de eerste die een bericht verstuurt na een eerste date

Wat ooit een standaard voor dating regels was, is nu een relatie-verwoestend ding geworden! Het is gebaseerd op het idee dat mensen waarde toekennen aan dingen die schaars of moeilijk te verkrijgen zijn. Met andere woorden: hoe minder interesse je toont in iemand, hoe meer hij erna zal verlangen om bij je te zijn. Maar de reden dat deze regel uit het boek moet worden gescheurd, is dat de dingen drastisch zijn veranderd sinds de tijd dat deze regel echt werkte; we leven nu in een wereld die zo onderling verbonden en technisch onderlegd is dat geen bericht sturen na een eerste date er lui, onbeschoft, of beide uitziet. Erger nog, hij kan denken dat je geen interesse hebt. Dus, in plaats van hard to get te spelen, heb de moed en laat je interesse horen.

Slaap niet samen op de eerste nacht

Deze dating regel is gebaseerd op het idee dat je relatiepotentieel op lange termijn afneemt als je te snel met iemand slaapt. Waarom zou je niet intiem mogen zijn met een nieuwe partner op een moment dat bij jou past? Als je op een eerste date gaat en dingen voelen goed, ga er dan gewoon voor. Seks is een goede manier om chemie te testen en langetermijncompatibiliteit te meten met potentiële partners. Of het nu dag 1 of 101 is, het belangrijkste is dat je je intuïtie volgt – je instinct weet meer dan dating regels doen.

Vrouwen zouden mannen niet moeten versieren

Het klopt dat het vroeger als wanhopig werd ervaren dat een vrouw een man najaagt, maar het is verbazingwekkend hoeveel mensen nog steeds achter het idee staan ​​dat het niet vrouwelijk of gepast is om interesse te tonen. De realiteit? Je kunt kansen verliezen met iemand die anders een goede match zou zijn als je als een mooie muurbloempje zit en wacht tot hij al het werk doet. Zolang je iemand niet zo veel achterna zit dat je hem niet toestaat om te antwoorden en jou af en toe te versieren, is het vaak een turn-on wanneer iemand je interesse ziet.

Serieuze vragen vroegtijdig vermijden

Het is je misschien verteld om te vermijden dat je over serieuze onderwerpen, zoals politiek of religie, praat op een eerste date. Maar het bespreken van deze dingen is misschien wel de manier om te vinden waar je echt naar op zoek bent. Als je op veel eerste dates gaat en merkt dat mannen niet op zoek zijn naar serieuze relaties, stel dan wat meer serieuze vragen. Vragen over politiek kan bijvoorbeeld meer goed dan kwaad doen. Uit onderzoek is gebleken dat praten over politiek je dates daadwerkelijk kunnen verbeteren. Dus stel die serieuze vragen van tevoren. Je hebt niets te verliezen en meer te winnen.