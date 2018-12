De gezondheidsvoordelen van cranberry’s

Cranberries zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. En niet zo gek, want deze kleine ronde vruchtjes kennen vele gezondheidsvoordelen. Eeuwen geleden werden ze al gebruikt voor de behandeling van urineweginfecties, evenals wonden en andere kwalen. In recentere jaren is gebleken dat het fruit andere potentiële gezondheidsvoordelen heeft.

Hoe beschermen cranberry’s tegen infectie?

Volgens onderzoekers helpt een specifieke verbinding in cranberry’s genaamd proanthocyanidines (PAC’s) om te voorkomen dat bacteriën aan de urinewegen blijven kleven, zodat ze zich niet kunnen vermenigvuldigen en een infectie kunnen veroorzaken. Deze ontdekking uit 1998 heeft geleid tot verdere onderzoeken die suggereren dat het regelmatig consumeren van cranberry’s bepaalde bacteriële infecties helpt voorkomen. Als infecties worden voorkomen, hoeven mensen geen antibiotica te nemen, en dit zou kunnen leiden tot een daaropvolgende vermindering van het tempo van grootschalige ontwikkeling van antibioticumresistentie. Resistentie is wereldwijd een kritiek probleem geworden en resulteert in het onvermogen van antibiotica om zelfs eenvoudige bacteriële infecties te genezen.

Wat zijn de voordelen van antioxidanten?

Omdat cranberry’s antioxidanten bevatten, kunnen ze ook helpen om oxidatieve stress te verminderen, een onbalans die tal van chronische ziekten veroorzaakt, waaronder ontsteking, diabetes, reumatoïde artritis en hart- en vaatziekten.

De antioxidanten in veenbessen helpen oxidatieve stress en ontstekingen te verminderen en immuniteit te verhogen, die allemaal niet alleen belangrijk zijn bij het voorkomen van urineweginfecties, maar ook bij het verbeteren van de gezondheid van het hart. Onderzoek suggereert dat deze cranberryverbindingen de oxidatie van LDL (slecht) cholesterol kunnen verminderen, HDL (goed) cholesterol kunnen verhogen, de flexibiliteit van slagaders kunnen vergroten en ontstekingen kunnen verminderen – allemaal belangrijke risicofactoren voor hartziekten.

Hoe moeten we cranberry’s consumeren om hun voordelen te maximaliseren?

Ongeveer een half kopje saus of gedroogde bessen, een glas cranberrysapdrank (gezoet of ongezoet, met ten minste 25 procent cranberry) of bepaalde gedroogde supplementen zullen je helpen de gunstige effecten te verkrijgen. Zelfs een cranberry-cocktail kan je een boost geven voor de gezondheid zolang je voldoende cranberrysap toevoegt.