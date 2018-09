Als je ook zo gek bent op koken en graag op de hoogte blijft van de nieuwste kookboeken, lees dan verder. Bijna maandelijks komen er nieuwe kookboeken op de markt, en we geven hier daarom een overzicht van de nieuwste kookboeken, die nu of binnenkort in de winkel liggen. Enjoy!

Mezze: de lekkerste gerechten uit de keuken van het Midden-Oosten

Van Libanon en Iran tot Turkije en Syrië, Salma Hage brengt in dit kookboek de rijke smaken van het Midden-Oosten samen. Ze laat de thuiskok aan de hand van 150 traditionele, toegankelijke recepten en prachtige fotografie zien hoe je in mezze-stijl overheerlijke gerechten op tafel tovert. De auteur legt het principe van de mezze-tafel uit, en geeft vervolgens recepten voor de heerlijkste salades, groenten, gebak en brood, dips, gevulde lekkernijen, drankjes en zoete gerechtjes.

Het voordeel van deze manier van eten: veel kan van tevoren worden bereid, en iedereen kiest precies datgene waar hij trek in heeft. Je mixt en matcht uit de verschillende schaaltjes en eet de maaltijd naar jouw eigen voorkeur. Geniet met vrienden en familie van hummus, tabouleh, falafel en labneh, van gerechtjes met lam, ansjovis, shakshuka, van zoete nagerechten als baklava met pistachenootjes, en zo veel meer.

PRIJS: € 29,99

Jamie kookt Italië

De Engelse chef- kok Jamie Oliver is een fenomeen in de kookwereld en hij is één van ’s werelds meest geliefde televisie persoonlijkheden. Voor zijn nieuwste kookboek Jamie kookt Italië keert Jamie Oliver terug naar zijn culinaire roots. Want er is nog zo veel te ontdekken. Jamie kookt Italië bevat meer dan 140 van de allerbeste Italiaanse recepten, die allemaal aan de Jamie-standaard voldoen. Overheerlijk, no-nonsense, van gezond tot comfort food en vriendelijk voor je portemonnee en je schaarse kooktijd. Klassiek Italiaans anno nu, met de Jamie-twist, het go-to kookboek voor de favoriete keuken van veel thuiskoks.

PRIJS: € 29,99

The Curry Guy

Curry’s komen voort uit de Indiase keuken. In de 18e eeuw brachten Britse kolonisten het concept naar Europa en werd het ook hier mateloos populair. Dan Toombs, a.k.a. ‘The Curry Guy’, heeft het namaken van curry’s en tandoorigerechten geperfectioneerd, zodat je voortaan het huis niet meer hoeft te verlaten om de lekkerste curry’s te eten. ‘The Curry Guy’ biedt meer dan 100 recepten voor voorgerechten, curry’s, tandoorimaaltijden en groente- en bijgerechten om thuis te bereiden. Reken maar dat ze net zo goed zijn als die in je favoriete Indiase restaurant worden geserveerd – of zelfs nog beter! Wanneer je de essentiële basisrecepten eenmaal hebt gemaakt, zet je binnen 10 minuten een klassieke curry op tafel. Van tikka masala en kip korma tot madras en vindaloo: alle klassiekers zijn vertegenwoordigd in dit boek. En geen curry is compleet zonder geurige rijst en naan. Van kofta met yoghurtdip, lam seekh kebab en gefrituurde garnalen tot Dan’s favoriete pickles en chutney: met ‘The Curry Guy’ haal je de Indiase keuken in huis!

PRIJS: € 19,95

Sergio’s smaakmakers

70 recepten voor thuis

n zijn nieuwe thuiskookboek ‘Sergio’s smaakmakers’ vertelt Sergio Herman je alles over 20 van zijn favoriete smaakmakers. Daarnaast leert hij je hoe je ze thuis kunt gebruiken om gerechten meer pit, scherpte, spanning, kracht of juist nuance te geven. Waarin kun je sojasaus gebruiken? Waarom moet je het lekvocht van een potje olijven nooit weggooien? Wat kun je allemaal een boost geven met ansjovis? En waarom heeft Sergio altijd limoen in huis? Het resultaat zijn 20 verhalen en 70 recepten bomvol smaak. Van een super eenvoudige tapenade tot een pittige pasta. En van een simpele salade tot een krachtige curry.

PRIJS: € 31,99

100 snelle wereldrecepten

lekker en simpel

In dit nieuwe kookboek 100 Snelle Wereldrecepten vind je allemaal eenvoudig te maken wereldgerechten. Laat je niet afschrikken door sommige tongbrekende exotische namen en wees niet bang dat je door het hele land moet reizen op zoek naar dat ene vreemde ingrediënt. We hebben namelijk de wereldgerechten een Lekker & Simpel twist gegeven. De gerechten staan binnen 30 minuten op tafel en alle ingrediënten zijn te vinden in de supermarkt. Met dit kookboek tover je op een drukke doordeweekse dag toch een bijzonder gerecht op tafel en waan je je even in Spanje, Amerika, Afrika of Korea.

PRIJS: € 20,00

Nog eenvoudiger met 4 ingrediënten

Pascale Naessens is de leading lady als het gaat over eenvoudige en gezonde voeding. In haar nieuwste boek ‘Nog eenvoudiger met 4 ingrediënten’ focust ze meer dan ooit op heerlijke recepten met een minimum aan ingrediënten en werk. Zo bewijst ze eens te meer dat gezonde voeding haalbaar is voor iedereen. De gerechten worden gepresenteerd op mooi gedekte tafels en op een warme, sfeervolle manier in beeld gebracht.

PRIJS: € 25,99

The Breakfast Club

Ontbijt gezond het hele jaar rond

Vroege vogel of langslaper, met The Breakfast Club tover je binnen no time met een minimum aan ingrediënten een evenwichtig en bovenal superlekker ontbijt op je bord. Ideaal om relaxed je dag te starten of met al dat lekkers naar je werk te spurten. Probeer dit maar eens te weerstaan…

PRIJS: € 19,99