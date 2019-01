De Vakantiebeurs 2019

Als je op vakantie wilt kan je snel even het internet op. Maar wie optimaal wil genieten van voorpret en goed beslagen ten ijs of op het strand wil komen, gaat in januari 2019 naar de Vakantiebeurs! Het grootste reisevenement van Nederland zet dit jaar nog meer in op specifieke en persoonlijke, op maat gesneden informatie over vooral heel veel nieuwe en bijzondere bestemmingen.

Denk aan de oogverblindende historische Iranese stad Isfahan of het bruisende Beiroet in Libanon. Reizigers voor wie Abu Dhabi en Dubai geen geheimen meer hebben of mensen die niet tussen letterlijk en figuurlijk schitterende wolkenkrabbers in het Midden-Oosten op vakantie willen, doen er ook verstandig aan om naar Utrecht te komen. Voor het eerst bezoekt namelijk een toeristische vertegenwoordiging van misschien wel de meest exotische van de zeven Verenigde Arabische Emiraten de Vakantiebeurs: Ras Al Khaimah. De bestemming spreekt wellicht nu nog niet tot ieders verbeelding, maar dat gaat gegarandeerd veranderen. Ras Al Khaimah, dat op steenworpafstand ligt van Dubai, biedt namelijk een combinatie van het beste en het mooiste wat de Emiraten te bieden hebben. Naast de in deze regio bekende woestijn beschikt het authentieke Emiraat namelijk ook over onverwacht groene gebieden en schitterende tropische stranden tegen de sprookjesachtige achtergrond van 1001 nacht.

Daarnaast komen ook Palestina, Rusland en Georgië voor het eerst met een stand naar Utrecht. Zeker voor Georgië lag dat natuurlijk voor de hand, nadat er ongekend veel toeristische belangstelling ontstond na uitzending van het populaire televisieprogramma Wie is de Mol, dat op locatie in het prachtige land werd opgenomen.

Ook voor het eerst op de Vakantiebeurs is Bhutan, hoog in de Himalaya. In Bhutan wordt niet ingezet op groei van het nationaal product, maar op groei van het nationaal geluk. Een vakantie naar Bhutan is wel duur. Het boeddhistisch Koninkrijk Bhutan dus, met aan het hoofd de koning die heeft bepaald dat elke toerist zo om en nabij de 200 dollar per dag moet uitgeven in en aan zijn land. 65 dollar daarvan gaat als royalty fee rechtstreeks via de staatskas naar gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg voor elke inwoner. Ook wordt de infrastructuur van het land ermee gefinancierd. Vakantie in Bhutan is dus ontwikkelingshulp in de puurste zin van het woord en daar zou je als toerist toch om zijn minst een beetje gelukkig van moeten worden.

De Vakantiebeurs vindt plaats van 10 tot en met 13 januari.