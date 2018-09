Dingen die alleen beste vrienden voor je willen doen

We hebben allemaal vriendschappen in ons leven gehad die langer of korter duurden, maar die op de een of andere manier op een zeker moment zijn beëindigd. Soms ontgroeien we vriendschappen; sommige waren niet goed en sommige kwamen op het punt waarop we gewoon niet de energie hadden om vrienden te blijven met bepaalde mensen. Dat is normaal. Het is gewoon de manier waarop dingen evolueren. We veranderen. Mensen komen en gaan; zo is het leven.

Maar als we echt geluk hebben, eindigen we met een of een paar vrienden die alles voor ons zullen betekenen. Degenen die speciaal zijn, voor alles wat ze zijn en alles wat ze doen. Deze vriendschappen zijn echter zeldzaam. Beste vrienden kunnen worden herkend aan hun acties. Dit zijn enkele van de dingen die alleen beste vrienden voor je zullen doen:

Ze zullen ons verdedigen, zelfs als we er niet zijn

Beste vrienden zijn loyaal. Dus als we ons in een situatie bevinden waarin iemand ons aanvalt, in ons gezicht of achter onze rug, zullen ze het niet tolereren. Ze zullen onze kant kiezen, zelfs als we het bij het verkeerde eind hebben en ons zeggen dat we idioot zijn als niemand anders kijkt.

Ze zullen eerlijk zijn, wat er ook gebeurt

Zelfs als eerlijkheid betekend te voorkomen dat je outfit niet kan of dat die man je niet verdient. Ze zouden je nooit iets vertellen omdat ze gemeen zijn, ze vertellen je altijd wat ze denken dat het beste is voor jou. Ze verwachten hetzelfde van jou in een vergelijkbare situatie.

Ze koesteren geen wrok

Ze zullen je gemakkelijk vergeven. Zelfs als je het erg hebt verpest, zullen ze je het voordeel van de twijfel geven en geloven dat hetzelfde scenario niet opnieuw zal gebeuren. Ze zullen je vriendschap voorop stellen en alle wrok loslaten dat hen in de weg staat. Zorg ervoor dat je niets onvergeeflijks doet, zoals het volledig verraden van haar vertrouwen, want daar zal ze de grens trekken.

Ze beantwoorden je oproepen zo snel mogelijk en zetten de andere in de wacht

Jij komt op de eerste plaats bij hen, op dezelfde manier waarop zei eerst bij jou komen. Ze weten dat niet elke oproep die je uitwisselt een geval van nood is, maar ze zullen het als zodanig behandelen. Soms kan advies van een beste vriend je uit veel problemen houden.

Lees ook: 10 tekens dat je een echte BFF hebt

Ze zullen steeds opnieuw naar dezelfde verhalen luisteren

Ongeacht het onderwerp, de echte vriendin zal een begrip hebben dat niemand anders heeft. Ze is waarschijnlijk in dezelfde of soortgelijke situaties geweest en ze weet hoe een luisterend oor kan helpen. Je realiseert je alleen bepaalde dingen als je er hardop over praat.

Ze zullen je vertellen om dingen van je af te zetten

Ze zullen niet bang zijn om je schop onder je reet te geven als het hard nodig is. Ze laten je op hen leunen, maar ze zullen je ook stimuleren als ze zien dat je het zelf kunt, maar je gewoon lui bent. Ze laten je zien dat je beter bent dan dat en dat je hebt wat nodig is om te slagen en verder te gaan.

Lees ook: 14 vriendinnen die je tijd niet waard zijn

Ze zullen dwars door je heen kijken

Je kunt niet tegen je bestie liegen. Soms kennen ze je beter dan jezelf. Ze weten wat er achter die neppe glimlach van jou schuilgaat en ze zullen het opmerken wanneer iedereen niet in de gaten heeft dat er iets mis is.

Zij zijn degenen die je zullen aanmoedigen om achter je dromen aan te gaan

Ze zullen ondersteunend zijn. Ze zullen het lichtpuntje zien, zelfs als alle kansen tegen je zijn. Ze zullen doen wat elke ware vriend zou doen – ze zullen in je geloven, zelfs als je niet in jezelf gelooft.

Ze zullen lachen door je gelukkige momenten en je steunen tijdens de droevige

Een echte vriend zal je helpen wanneer je down bent en zal nooit comfort vinden in je pijn zoals een neppe vriend dat zou doen. Wanneer het tij keert en je je op een goede plaats bevindt, zullen zij dankbaar zijn voor je geluk. Zelfs als ze zelf niet gelukkig zijn, zullen ze nooit jaloers zijn op je geluk; ze zullen het verwelkomen.