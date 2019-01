Dingen die je bruidsmeisjes willen dat je weet

Tijdens het plannen van je bruiloft zijn je bruidsmeisjes waarschijnlijk je to-go girls als het gaat om het krijgen van advies, razen over je schoonmoeder of het maken van grote beslissingen. Het zijn je beste vriendinnen en degenen die er altijd voor je zijn, wat er ook gebeurt. Hoewel je vriendinnen zich vereerd zullen voelen dat ze gevraagd zijn deel uit te maken van je grote dag, kan het ook een enorme verantwoordelijkheid voor hen zijn. Het kan ook veel gevoelens oproepen die ze waarschijnlijk niet met je zullen delen als de bruid. Hier zijn enkele dingen die je bruidsmeisjes zouden willen dat je weet (maar je waarschijnlijk niet zullen vertellen).

Een bruidsmeisje zijn kan duur zijn

Tenzij je van plan bent om al de bruidsmeisjes jurken, schoenen en accessoires te betalen, kan het behoorlijk duur zijn voor je vriendinnen. Hoewel bruidsmeisjes meer dan gelukkig zijn om al deze items te financieren, willen ze dat je begrijpt dat het duur is. Als ze het zich niet kunnen veroorloven om veel te doen rond de bruiloft – zet ze dan niet onder druk. Kies geen jurken die boven hun budget gaan of verwacht geen duur cadeau van hen. Probeer ook zoveel mogelijk bij te dragen.

Dezelfde jurk is niet geschikt voor iedereen

Hoewel bruidsmeisjes begrijpen dat de uiteindelijke kledingbeslissingen voor de bruid zijn, zouden ze toch graag de gelegenheid willen hebben om ​inbreng in de stijl van de jurk te hebben. Mensen hebben eenmaal verschillende maten en het is waarschijnlijk dat je bruidsmeisjes een combinatie van lengtes en gewichten zullen hebben. Daarom is het een heel goed idee om een ​​jurk te vinden die bij iedereen past. Als dit niet mogelijk is, waarom overweeg je dan niet verschillende stijlen in dezelfde kleur en hetzelfde materiaal?

Ze hebben ook een eigen leven

Je bruidsmeisjes willen zo veel mogelijk helpen met de planning. De meeste mensen hebben echter eenvoudigweg niet de tijd om elke minuut wakker te blijven en al hun tijd te besteden aan een bruiloft die niet eens van hun is. Waardeer alles waar je bruidsmeisjes je mee helpen, maar verwacht zeker niet dat ze altijd beschikbaar zullen zijn. Alvorens een plan te maken, geef je bruidsmeisjes een melding en kijk of en wanneer ze beschikbaar zijn.

Ze willen dat je de beste dag ooit hebt

Ondanks de kosten en druk die gepaard gaan met het zijn van een bruidsmeisje, moet je onthouden dat je vriendinnen willen dat je de beste dag ooit hebt. Het maakt niet uit hoeveel je ze irriteert met constante appjes en telefoontjes, of dat ze niet echt houden van de jurk of het kapsel dat je voor hen hebt gekozen – ze zijn je beste vriendinnen en zullen uiteindelijk toch van je houden! In feite is dat de reden waarom ze bereid zijn om een ​​jurk te dragen in een kleur die ze niet leuk vinden!