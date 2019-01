Dingen die je voor je hond kunt doen als het buiten koud is

Als het erg koud is dragen wij een paar extra lagen. Doe je dat ook voor je hond? Al heeft hij of zij een dikke vacht, is dat genoeg? Of moet je meer doen? Er zijn inderdaad een aantal dingen die we kunnen doen om ervoor te zorgen dat onze honden veilig zijn tijdens de koude dagen. Hier zijn dingen die experts aanbevelen:

1. Wanneer je van een wandeling terugkeert, reinig de poten van je hond en controleer ze op roodheid of scheurtjes.

2. Breng vaseline (of een ander pootbeschermingsproduct) aan op de voetzolen.

3. Koop een jas of trui voor je kortharige hond.

4. Als je hond meestal op de grond of in de buurt van een raam of deur slaapt, zorg dan voor een bed en verplaats het naar een warmer deel van het huis.

5. Laat je hond niet achter in een auto. Hoewel we vaak horen over de risico’s van oververhitting van honden in auto’s bij warmer weer, koelen auto’s snel af in de winter en vormen een risico voor honden die erin achter zijn gelaten.

6. Laat je hond niet buiten. Zelfs voor honden die het grootste deel van hun tijd buitenshuis doorbrengen, breng ze binnen bij koud weer.

7. Trim de nagels. Lange nagels kunnen het ijs niet vastgrijpen, waardoor het lopen gladder wordt.

8. Herken tekenen van hypothermie (inclusief verwarring, vertraagde beweging, angstgevoelens) of bevriezing (zoals blaren of verkleuring van de huid). Als je iets vermoedt, breng de hond dan meteen naar binnen en neem contact op met je dierenarts.