Dingen die je kunt doen voor goede karma

We hebben eerder al een artikel geschreven over hoe Karma je leven beïnvloedt. Hoewel Karma niet kan worden vermeden, kan door de kwaliteit van je huidige acties, je Karma worden getransformeerd, omgezet in een andere vorm. Hier zijn tien dingen die je kunnen helpen de kwaliteit van je acties te verbeteren.

1. Maak bewuste keuzes

De keuzes die je maakt, beïnvloeden je Karma. Je keuzes bepalen ook de kwaliteit van nieuw Karma dat wordt gemaakt en opgeslagen om te worden vrijgegeven bij toekomstige gebeurtenissen in je leven. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van de keuzes die je maakt en jezelf af te vragen: helpen deze keuzes mij en degenen die mogelijk door hen worden beïnvloed? Komen mijn beslissingen uit mijn hart en hogere zelf of uit mijn ego?

2. Vergeef

Dit is een belangrijk aspect van je spirituele groei. Aanvaard eerst dat wat is gebeurd, is gebeurd. Kijk dan of je zonder oordeel of evaluatie kunt begrijpen waarom het gebeurde. Probeer tot slot te vergeven wie je ook wat dan ook heeft aangedaan; het is altijd mogelijk om de persoon te vergeven, zelfs als je de daad niet kunt vergeven. Vergeef en ga vooruit!

Lees ook: 5 tips om iemand te vergeven

3. Ontwikkel dankbaarheid

Vergeving is moeilijk voor de meeste mensen, en dankbaarheid kan ook een uitdaging zijn. Als je echter gelooft dat alles wat je overkomt voorbij Karma is dat wordt vrijgegeven, dan is het elke keer dat je Karma loslaat, weg. Is dat niet de reden voor een feestje? Probeer dankbaar te zijn voor alles in je leven.

Lees ook: 10 redenen waarom je dankbaar zou moeten zijn

4. Zoek naar groeimogelijkheden

Elke uitdagende situatie geeft je twee keuzes. Je kunt de situatie als een probleem zien en je leven vergooien door erover te klagen, of je kunt herkennen dat het is gebeurd en vragen: “Hoe kan ik hier leren en uit groeien?” Als je het als een probleem ziet, kun je naar lagere energie getrokken worden, die dezelfde Karmische energie herschept, en je maakt geen vooruitgang. Op zoek naar groeikansen kun je het Karma loslaten en vrij blijven om verder te gaan met je spirituele reis.

5. Zoek geen wraak

Wraak vervult je hart met haat, en haat is een zeer sterke negatieve kracht die slechte energie brengt. Maar als je leert haat te overwinnen en je pijn met vergeving begint te helen, zul je een zeer sterke positieve energie krijgen in de vorm van innerlijke vrede.

6. Maak van je vijanden je vrienden.

De krachtigste persoon is iemand die geen vijanden heeft. Wanneer je constant ruzie aan het maken bent, ben je niet langer krachtig. Als je vijanden hebt, moet je altijd over je schouder kijken. Vijanden geven je zorgen en zorgen voor slapeloze nachten, terwijl vrienden het leven gelukkiger en betekenisvoller maken.

7. Ga jaloezie tegen met begrip

Jaloezie is een natuurlijk gevolg van liefde, maar te veel jaloezie kan controle over je hebben. In plaats van negatief te reageren, kun je jaloezie bestrijden met het begrip dat jaloezie een reactie is van die mensen die een hoge dunk van je hebben. Wees dus aardig voor mensen die jaloers op je zijn. Want zij zijn vergeten hun eigen zegeningen te tellen en raakten in de weer met het tellen van de jouwe.

Lees ook: Tips tegen jaloezie

8. Maak er een punt van vriendelijk te zijn voor anderen

De vriendelijkheid die je anderen geeft, is dezelfde vriendelijkheid die je jezelf geeft. Dit komt omdat wanneer je iemand in nood helpt, je ook jezelf helpt. Je vriendelijkheid zal een sprankje hoop brengen aan mensen in ellende, en het is een van de waardevolste en meest onbetaalbare geschenken die je kunt geven omdat het de kracht heeft om mensen te veranderen. Vriendelijkheid brengt hoop en hoop brengt positieve verandering teweeg.

9. Vertel de waarheid

Elke keer als je een leugen vertelt, zelfs als het een kleintje is, stel je jezelf in voor bedrog en verborgen agenda’s van andere mensen. Ook zullen anderen je niet zoveel vertrouwen als ze erachter komen dat je liegt. Het oude gezegde “Eerlijkheid is het beste beleid” geldt tot op de dag van vandaag nog steeds. Je zult niet alleen betrouwbare mensen aantrekken in je leven, maar je zult je ook beter voelen, wetende dat je authentiek leeft zonder leugens met meer leugens te bedekken.

10. Mediteer

Het krachtigste hulpmiddel dat je op je spirituele pad hebt, is meditatie. Meditatie is een reis van activiteit naar stilte. Dat betekent dat je even helemaal aan niks denkt. Door regelmatig te mediteren, begin je vanuit dat niveau van oneindige mogelijkheden te leven in plaats van de beperkte mogelijkheden die door Karma zijn gecreëerd. Meditatie brengt je in lijn met je ware zelf, leidt je terug naar je ware doel en stelt je in staat om Karma op alle niveaus weg te spoelen.

Lees ook: Wat is meditatie?