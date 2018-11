Dingen die je kunt doen om een meer beleefde persoon te zijn

Het is niet altijd gemakkelijk om een ​​beter persoon te worden. Een heleboel dingen zijn gewoon makkelijker gezegd dan gedaan. Als je op zoek bent naar een gemakkelijke manier om je leven en de levens van de mensen om je heen te verbeteren, probeer dan beleefd te zijn. Vriendelijk, aardig en hoffelijk zijn, zijn geweldige persoonlijkheidskenmerken die maar weinig mensen hebben. Beleefd zijn, zal je in het leven helpen door een blijvende, positieve indruk op de mensen om je heen te maken. Je zult merken dat het ook je humeur verbetert en stress vermindert. Een meer beleefde persoon worden is ook ongelooflijk gemakkelijk. Wil je wat tips om beleefd te worden? Bekijk ze hier onder.

Wees altijd beleefd en vriendelijk tegen iedereen.

Kom altijd op tijd

Leer hoe je een praatje moet maken

Luister naar anderen en praat niet alleen over jezelf

Gebruik namen om een ​​goede indruk te maken op degenen die je tegenkomt

Weet wanneer je moet stoppen met praten

Wees niet zo grof, ook als je denkt dat het humor is

Stop met vloeken

Luister niet naar roddels en verspreid ze niet

Geef regelmatig complimenten

Leer hoe je iemand op de juiste manier moet introduceren aan een andere persoon

… en weet ook hoe je jezelf moet introduceren

Raak geen anderen aan

Hoffelijkheid telt

Wees voorzichtig met meningen

Groet anderen

Onthoud dingen over mensen

Respecteer anderen

Veroordeel anderen niet

Ken de telefoonetiquette

Geef tweede kansen

Straal positiviteit uit

Ken de basis tafel etiquette

Gebruik beleefde zinnen