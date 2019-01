Dingen die je leert na het beëindigen van een relatie met een narcist

Echte narcisten hebben behoefte aan controle over mensen en situaties, gecombineerd met een gebrek aan empathie. Dit betekent dat een relatie met een narcist zowel manipulatief verleidelijk als emotioneel uitputtend kan zijn. Maar zodra je zijn façade hebt doorzien, kun je verdergaan – en zelfs sterker en wijzer worden voor de ervaring. De eerste stap om een ​​relatie met een echte narcist te overwinnen, is door je te realiseren dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft waardoor hij niet in staat is om een ​​ondersteunende partner te zijn. De tweede is om te begrijpen dat dit niet jouw probleem is om op te lossen. Niet alleen dat, je kunt het niet oplossen. Dit is een kwestie die professionele hulp nodig heeft. Jouw taak is om te genezen, en verder te gaan wanneer je er klaar voor bent. En, op een rare manier, kan het daten met een narcist je helpen. Door je te laten zien wat je niet zou moeten tolereren, kan een relatie met een narcist je leren wat je echt wilt, nodig hebt en verdient aan liefde. Hier 10 dingen die je leert na het daten van een narcist:

1. Je leert voorbij lege vleierij te zien

Narcisten kunnen absurd vleiend zijn en vanaf het begin grote gebaren maken. Het punt is, het is niet omdat ze willen dat je gelukkig bent, maar omdat ze willen dat je ze aanbidt. Ze zouden je van alles beloven als ze dachten dat het ervoor zorgt dat jij ze daardoor zou bewonderen – maar het is niet iets dat ze kunnen waarmaken. Daten met een narcist wekt je op voor deze lege vleierij, wat betekent dat je alleen maar vriendelijke woorden zult geloven die worden gevolgd door vriendelijke acties en beloften.

2. Je waardeert de langzame rit boven de snelle route

Een ander ding van een relatie met een narcist is hoe snel ze je de liefde verklaren. Gewild zijn voelt goed, dus is het gemakkelijk om meegesleept te worden, maar je leert al snel dat de aandacht van een narcist gemakkelijk verloren gaat, vaak als gevolg van iets onschuldigs, zoals het uiten van alternatieve meningen naar die van hen. Het maakt je duidelijk hoe onstabiel deze bliksemsnelle liefde echt is is, en je zult nieuwe waardering voor meer langzaam en stabiel, stevig gebouwde genegenheid vinden.

3. Je waardeert mensen die kunnen toegeven wanneer ze ongelijk hebben

Veel echte narcisten kunnen het niet bij het verkeerde eind hebben. In plaats van schuld te accepteren, leggen ze het aan de voeten van anderen; iedereen de schuld geven van hun ouders tot aan hun partner voor hun eigen slechte gedrag. Als er een ding is dat het daten met een narcist je leert, is het dat deze kinderachtige tactiek niet gezond is voor een relatie: er is veel meer ruimte voor wederzijdse groei en geluk wanneer je gaat met iemand die de volwassenheid heeft om zijn eigen fouten toe te geven (en te herstellen).

4. Je herontdekt het belang van een leven buiten je relatie

Narcisten hebben altijd behoefte aan aandacht. Ze gebruiken tactieken zoals je een schuldgevoel geven om deze aandacht te houden en degenen met wie ze een relatie hebben te stoppen om hun eigen hobby’s en vrienden te hebben. Maar nadat je van hen bent weggegaan, herontdek je hoe belangrijk het is om ook aan je eigen behoeften te voldoen, en je ziet de waarde van degenen die je aanmoedigen een gelukkige, goede partner te zijn in plaats van een zwijgzame volgeling.

5. Je vindt nieuwe waardering voor kwetsbaarheid

Voor een klassieke narcist is emotionele kwetsbaarheid verwant aan zwakte, wat betekent dat ze het in zichzelf onderdrukken en hun partners een hulpbehoevend gevoel geven als ze niet hetzelfde doen. Toch laat het daten van een narcist zien dat dit soort denken een blokkade is voor relatieprogressie: als je niet kwetsbaar bent bij iemand (en beurtelings hun kwetsbaarheden accepteert), kun je nooit emotionele intimiteit en het vertrouwen, de liefde en de veiligheid bereiken die daarmee gepaard gaan.

6. Je begrijpt dat je niet iedereen kunt plezieren

Het is erg moeilijk om een ​​narcist te plezieren. Ze voelen dat ze perfectie verdienen en eisen het van hun partners, ze tonen geen plezier tenzij de dingen op de juiste manier worden gedaan – wat natuurlijk hun manier is. Dit is wat je echter leert: als je hun onmogelijk hoge niveau nooit kunt bereiken, waarom zou je het proberen? Waarom zou je jezelf niet plezieren? En als dat goed voelt, waarom dan niet diegene afwijzen die alleen maar een egoproject wil en een partner zoeken die jouw versie van jou leuk vindt?

7. Je leert jezelf grenzen te stellen

Als je een narcist date, merk je dat ze mensen proberen vorm te geven zodat ze er beter uitzien. Bijvoorbeeld, narcisten die denken dat het uiterlijk van hun partner hun eigen datingsucces weerspiegelt, zullen ergernis ervaren als die partner zich kleedt op een manier die de narcist niet goedkeurt. Verder gaan betekent je bewust worden van hoe hun tactiek je kan duwen waar je niet wilt zijn en dus word je waakzaam over het stellen (en houden) van je grenzen.

8. Je zoekt een partner die wil dat jij ook succesvol bent

Narcisten kunnen misschien de hoge status van een succesvolle partner leuk vinden, maar alleen zolang je uit hun schijnwerpers blijft. Als je begint te schitteren, zul je worden onderworpen aan minachting en twijfel; alles om te voorkomen dat je beter wordt dan hen. Door vrij te komen, open je je ogen voor hoeveel deze houding je tegenhoudt, en leer je om een ​​partner te zoeken die niet alleen niet zal worden bedreigd door je successen, ze zullen je ook aanmoedigen om de lat nog hoger te leggen.

9. Je weet dat de relatie niet te wijten was aan je zwakheden

Ze zijn egoïstisch en controlerend. Als je nog nooit een relatie met een narcist hebt gehad, kun je je afvragen, waarom je dat in de eerste plaats zou doen? Maar als je er bent geweest en verder bent gegaan, weet je dat je gemakkelijk verslaafd kunt raken: narcisten zijn meester-manipulators, wier valse charme ontworpen is om precies daar te raken waar het het meest effectief is. Je ontdekt ook dat vallen voor iemand je niet zwak maakt – in feite waren het niet je zwakheden die ze uitbuitten, maar eerder je sterke punten: de vriendelijkheid en compassie die je tot een geweldige partner maken.

10. Je eindigt sterker dan ooit

Het liefhebben van een narcist is moeilijk. Verder gaan en jezelf herontdekken is nog moeilijker. Maar in dat proces moet je ontdekken hoe sterk je bent. Je leert dat je geen gek was om naar binnen gezogen te worden. Je leert dat zelfs de slimste, aardigste mensen vatbaar zijn voor de charmante leugens van een narcist. Bovenal leer je dat je door een slechte relatie niet voor altijd verdoemd bent; in feite leert het je hoe je de meest subtiele rode vlaggen ziet en in plaats daarvan de wederzijds voordelige, ondersteunende liefde zoekt die je echt verdient. En dat is een les die het waard is om te leren.