Dingen waar niet over moet nadenken als je op vakantie bent

Vakanties zijn bedoeld om het dagelijkse leven achter je te laten, en om een pauze van alles te nemen. Ze zijn een tijd van ontspanning, genieten en plezier. Maar in deze tijd en met al onze nieuwe technologieën, is het zo gemakkelijk om verstrikt te raken in de dingen die we zouden moeten vergeten, of dat nu werk is of de druk om de onrealistische ‘normen’ van de maatschappij bij te houden. Dus om te helpen, hebben we hier wat dingen op een rij gezet waarmee je moet stoppen je druk te maken als je op vakantie bent.

Werk e-mails

Als je toegang hebt tot je zakelijke e-mails op je mobiel, dan is het makkelijk om tijdens het ontbijt even je e-mails te lezen. Je zou denken dat het je werkdruk zal vergemakkelijken als je weer op kantoor komt, maar doe het gewoon niet. Je ‘out of office’ bericht is er voor een reden – mensen verwachten niet dat je antwoordt, ze verwachten dat je op een strand aan het zonnen bent, genietend van je vakantie.

Wat je eet

Ja, het is absoluut prima om een ​​gezond voedingsregime te volgen, en natuurlijk zijn er altijd opties om goed te eten terwijl je op vakantie bent, maar laat dit het genieten van je vakantie niet beïnvloeden. Laat je niet verleiden door schuldgevoelens als je een tweede bord neemt bij het buffet van het hotel – het is niet elke dag dat je zoveel heerlijke verleidelijke gerechten voor je hebt staan.

Lees ook: Zo overleef je een lange vlucht

Hoe je eruit ziet in je badpak/bikini

Blader door de pagina’s van een glossy magazine of op Instagram en het enige wat je ziet zijn foto’s van dunne, slanke en afgetrainde modellen in bikini’s. Maar dit is echt geen realistisch beeld van de samenleving. Alle artikelen gaan over het krijgen van het perfecte strandlichaam, maar de kunst is om gewoon blij te zijn met het lichaam dat je hebt. En wil je een geheim weten? Niemand let er zelfs op.

Sociale media

Als er iets is waar we allemaal schuldig aan zijn, is het wel het teveel gebruiken van sociale media. Het is allemaal goed en wel, af en toe mensen thuis te laten weten wat je aan het doen bent, maar laat het niet je vakantie overnemen. Vakanties duren niet voor altijd en voor je het weet, is de vakantie voorbij gevlogen door de lens van je smartphone.

Geld

Vakantie is niet altijd goedkoop. Misschien heb je een goede deal gevonden, maar dan heb je ook je te besteden budget om rekening mee te houden. Maar vergeet niet dat een vakantie een leuke tijd moet zijn waar je waarschijnlijk al maanden van tevoren naar uitkijkt. Ja, wees verstandig, maar wees niet bang voor die excursie of die maaltijd in het chique restaurant, alleen omdat het boven je budget ligt. Een andere optie is misschien om een All-inclusive vakantie te boeken.

Lees ook: Zo ga je om met turbulentie en vliegangst

Trainen

Dit is misschien wel het laatste waar veel mensen aan denken als ze op vakantie zijn, maar voor degenen die regelmatig sporten, kan een onderbreking van de routine in combinatie met veel eten ervoor zorgen dat ze zich niet goed voelen over het gebrek aan beweging. Maar kom op, je bent op vakantie! Geniet van de pauze en begin weer als je thuis bent. Je zal ook op vakantie vast meer bewegen dan je je realiseert, met zwemmen, wandelen en misschien zelfs het huren van fietsen.

Tijd

Ken je dat, je bent drie dagen op vakantie en je bent al verdrietig omdat je nog maar vier dagen hebt voordat je naar huis gaat? We besteden zoveel tijd aan het aftellen van de dagen tot onze vakantie, en dan tellen we ineens de dagen voordat we thuiskomen! Stop ermee! En geniet…