Dingen die je moet weten over het verwijderen van een tatoeage

Toen je voor het eerst op het idee kwam om een tatoeage te laten zetten, had je er waarschijnlijk nooit aan gedacht dat je het op een dag zou willen verwijderen. Maar de omstandigheden kunnen veranderen en als je om wat voor reden dan ook je huid weer schoon wilt krijgen, is er helaas geen magische crème of scrub die je kunt gebruiken. De beste optie? Laser tattoo verwijdering. Hier is alles wat je erover moet weten.

Het kost tijd

Tatoeages zijn bedoeld om permanent te zijn, wat betekent dat het niet gemakkelijk is om ze weg te halen. Afhankelijk van de grootte, kleuren en het ontwerp van je tatoeage en hoe snel je tussen sessies geneest, kan het maanden of langer duren voordat je tatoeage eindelijk is verdwenen.

Het is niet goedkoop

De meeste mensen weten dat tatoeageverwijdering duur is. Zelfs de kleinste professionele laserverwijdering kan € 75,00 per sessie kosten. En als het een grote is kan het honderden euro’s per sessie kosten. Je kunt verwachten dat het verwijderen van de tatoeage vele malen duurder is dan het te laten zetten.

Het is pijnlijk

Je denkt misschien dat het verwijderen van een tatoeage niet zo pijnlijk is omdat er met een laser wordt gewerkt, maar vergeet het! Het doet echt pijn. De pijn wordt vaak omschreven als ‘een elastische band die op de huid knapt’ of ‘spatten olie uit een koekenpan.’ Afhankelijk van je pijngrens (die sterk afhankelijk is van de locatie van de tatoeage), kun je behoorlijk veel pijn voelen. Eén ding is zeker: iedereen ervaart wat ongemak of pijn van de procedure.

Hyperpigmentatie en hypopigmentatie

De meest voorkomende bijwerking is een verandering in huidpigmentatie, vooral voor mensen met donkere huidtinten. Het lichaam reageert soms op laserbehandeling door te veel of te weinig melanine te produceren in het getroffen gebied. Het resultaat is dat de huid donker wordt (hyperpigmentatie) of lichter (hypopigmentatie). Deze omstandigheden zorgen ervoor dat het behandelde gebied een andere tint heeft dan de teint van de huid eromheen. Dit resulteert soms in een merkbaar vlekkerig deel van de huid.

Risico’s van behandelingen

Elke behandeling heeft zijn potentiële bijwerkingen. Een tatoeage verwijderen is geen uitzondering. Hypopigmentatie en hyperpigmentatie (die we al besproken hebben), littekens, infecties, brandwonden, veranderingen in de huidstructuur, blaren, zwelling, huiduitslag, irritatie en langdurige pijn zijn allemaal potentiële bijwerkingen van het verwijderen van tatoeages. De meeste van hen zijn niet ernstig, terwijl anderen wellicht verdere behandelingen nodig hebben.

Je moet er goed over nadenken voordat je voor verwijdering kiest

Vaak is tatoeageverwijdering een lang proces, waarbij de resultaten vaak veel sessies in beslag nemen om veranderingen waar te nemen, en het uiteindelijke resultaat zal niet 100% perfect zijn. Als je hierover realistisch bent, zal je minder snel teleurgesteld zijn.

Kies altijd voor een gerenommeerde kliniek

Om voor de hand liggende redenen, doe wat onderzoek voordat je je tatoeage laat verwijderen. Zorg dat je kiest voor iemand die daarin getraind is, en bekijk foto’s van voor- en na behandelingen. Kijk ook of de kliniek een apparaat van hoge kwaliteit gebruikt voor een beter resultaat en minder kans op het risico op complicaties. Vermijd altijd klinieken met extreem lage prijzen (apparaten voor het verwijderen van tatoeages zijn over het algemeen erg duur) en houd rekening met hygiëne. Ongetraind personeel of beoefenaars die niet bekend zijn, moeten ook als een rode vlag worden beschouwd. Daarnaast zijn er standaardveiligheidsprocedures voor het gebruik van lasers, zoals het gebruik van oogbescherming voor zowel arts als patiënt, dus als dit niet het geval is, zoek dan ergens anders.