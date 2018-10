Dingen die je nooit zou moeten doen in een groepsles op de sportschool

Trainen in groepsverband is een geweldige manier van trainen voor sommige mensen. Maar deze lessen bevatten ook een code van etiquette die mensen om de een of andere reden soms lijken te vergeten. Hier een paar dingen je niet zou moeten doen in je volgende groepsles.

De verkeerde kleding dragen

Vergeet niet dat die superleuke leggings er waarschijnlijk niet flatterend uit zien in bepaalde posities, dus het is het beste om ze thuis eerst uit te proberen voordat je de rest van de klas een show geeft. Andere kleding dat niet kan zijn dingen die te kort zijn of te laag uitgesneden, vooral in een yogales waar je vaak zult uitrekken en buigen.

De spiegel te vaak gebruiken

De spiegels zijn voor het corrigeren van vorm, niet voor het controleren van je make-up of om te zien hoe goed je triceps eruit zien. Dit is een sportschool, niet je badkamer.

Teveel make-up opzetten

Het dragen van een gekleurde vochtinbrengende crème en subtiele mascara is één ding, maar als je met een volledig opgemaakt gezicht naar de les komt, is dat meestal niet zo. Terwijl je er misschien sexy uitziet, is je make-up na 15 minuten waarschijnlijk uitgelopen.

Stinken

Je weet dat je deodorant vóór de les opnieuw moet aanbrengen (hopelijk), maar het opnieuw dragen van dezelfde trainingskleding van eerder in de week kan een nog grotere stank veroorzaken. Die top/bh/legging kunnen oké ruiken als je ze voor het eerst draagt, maar zodra je lichaam opwarmt … Om nog maar te zwijgen van de bacteriën die gedijen op vochtige stoffen. Een andere boosdoener: slechte adem, vooral in de krappe ruimtes van een indoor cycling-les. Vergeet dus niet je tanden te poetsen voordat je naar de les gaat. Je zult behoorlijk zwaar ademen tijdens je training.

Teveel praten

Houd de roddels voor de paar minuten vóór en na de les. Het is niet alleen onbeleefd, het kan zelfs je training teniet doen. Je onderbreekt je eigen ademhalingspatronen, dat van anderen in de les en vooral van de instructeur.

De assistent worden van de instructeur

Het is waar dat met grote klassen de instructeur niet overal tegelijk kan zijn. Maar als je niet echt in dienst bent bij deze sportschool, laat je buurvrouw dan. Tenzij iemands vorm zo erg is dat er onmiddellijk letsel ontstaat of ze om hulp vraagt, moet je op je zelf letten. Ga er niet vanuit dat je weet waarom iemand een les volgt, en ga er niet van uit dat ze commentaar of zelfs hulp willen.

Je eigen ding doen

Als een beweging niet goed is voor je lichaam, zal de instructeur waarschijnlijk in actie komen om een ​​passende wijziging aan te brengen. Maar dat wil niet zeggen dat je een heleboel alternatieve oefeningen kunt doen tijdens de les – de meeste fitnessinstructeurs willen niet concurreren met je eigen persoonlijke routine. Wees niet die persoon. Om nog maar te zwijgen, hoe storend het is voor de anderen in de les.

