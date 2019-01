Dingen die single zijn je kan leren over liefde en relaties

Het is mogelijk om single en gelukkig te zijn over de situatie. Maar als je single bent en het niet wilt zijn, kan je je ongelukkig voelen. De druk van de samenleving om te settelen kan je het gevoel geven dat je als enige over het hoofd ziet dat je de vervulling misloopt die mensen in relaties zo moeiteloos lijken te vinden. Maar het is belangrijk om twee dingen te onthouden. Ten eerste zijn relaties nooit zo moeiteloos als ze van buitenaf lijken. Ten tweede, single zijn, kan je in feite enkele van deze lessen over liefde leren – lessen die je kunnen helpen ervoor te zorgen dat je volgende relatie een goede is. Wat ze zijn lees je hier.

Je hoeft niet verliefd te zijn om je geliefd te voelen

Het is gemakkelijk om in een denkpatroon te kruipen waar het niet hebben van een man gelijk staat met niet-geliefd zijn. Maar liefde is niet alleen beperkt tot romantiek. Liefde kan komen van vrienden, familie, kinderen – zelfs van jezelf. Door de waarde van deze platonische liefde op te merken, zul je niet alleen gelukkiger zijn als single, je zult een betere partner zijn als je iemand ontmoet – want in plaats van erop te vertrouwen om liefde in je leven te brengen, nodig je ze uit om de liefde die je al hebt te delen.

De enige persoon die je oude pijn kan helen, ben jij

Iedereen die een break-up heeft doorgemaakt, heeft wel eens het advies gekregen om direct weer in het zadel te stappen, met als logica dat een rebound-relatie ervoor zorgt dat je stopt met denken aan je gebroken hart. Maar in de praktijk zullen deze relaties waarschijnlijk meer pijn doen dan dat ze de oude te helen. Genezing kan niet door iemand anders voor jou worden gedaan; je moet jezelf de ruimte gunnen om te verwerken wat er fout is gegaan, en hoe het in de toekomst zal worden gedaan. En dat is het beste wat je kunt doen als je single bent, zonder romantische afleiding om te voorkomen dat je opnieuw contact maakt met wie je bent en wat je wilt van het leven en uiteindelijk van de liefde.

Jezelf behagen is een essentieel onderdeel van blijvend geluk

Natuurlijk single zijn is niet alleen stille reflectie. Het kan ook echt heel leuk zijn. Je leert hoe je niemand anders dan jezelf kunt plezieren. Je hebt tijd om uit te zoeken wat je echt leuk vindt; of dat nu is om nieuwe hobby’s te ontdekken, of om uit te zoeken wat je emotioneel en fysiek drijft. Dit is niet alleen een heel groot iets om te leren voor je eigen voordeel, het zal je in de beste plaats zetten ​​voor je toekomstige relaties. Immers, als je weet hoe je jezelf gelukkig kunt maken, hoef je niet afhankelijk te zijn van een toekomstige partner om het voor je te doen.

Je kunt gelukkig zijn over liefde en nog steeds single zijn

Clichés zeggen dat een single persoon onder geliefde koppels bitter moet zijn. En als je alleen maar aan de koppel kant van dat scenario bent geweest, zou je kunnen aannemen dat het waar is. Maar als je single bent, leer je dat de situatie niet zo eenvoudig is. Je leert dat je houding ten opzichte van liefde in jouw handen ligt: ​​je kunt ervoor kiezen om stil te staan ​​bij de (volkomen normale) flitsen van afgunst die je misschien voelt, of je kunt ervoor kiezen om deze koppels te zien als bewijs dat er gelukkige relaties bestaan. Door voor het laatste te kiezen, ontdek je dat deze positieve houding gemakkelijker te vinden is – en dat je blije gemoedstoestand je extra aantrekkelijk maakt!

Je kunt jezelf compleet maken

Het is een oud verhaal. Twee alleenstaanden vinden uiteindelijk hun ‘andere helft’ en alle clichés komen uit: ze vullen elkaar aan, het laatste stuk van de puzzel komt op zijn plaats, enz. Het is romantisch, zeker, maar het is ook simplistisch – en niet overdreven gezond. Verwachten dat iemand anders je compleet maakt (en vice versa) riekt naar co-afhankelijkheid. En hoewel je deze les als deel van een stel kunt leren, is het zoveel gemakkelijker als je single bent en gedwongen bent om te werken aan het compleet maken van jezelf. Single zijn, laat zien dat je heel kunt zijn zonder liefde van een man, waardoor je je kunt concentreren op het vinden van een partner die je aanvult en niet completeert.

Single zijn is veel beter dan bij de verkeerde persoon zijn

Single zijn geeft je de kans om te ontdekken hoe geweldig het solo-leven kan zijn. Je hebt de vrijheid om belangrijke levensveranderingen door te voeren als dat nodig is en de kracht om jezelf te behagen zonder compromis. Je beseft dat alleen zijn niet eng is, en dat het omarmen ervan je veel meer geluk zal brengen dan je zou krijgen door je te settelen met de verkeerde persoon. En, als je iemand ontmoet die je wilt veranderen van je single status, ben je in een positie om ernaar te handelen – je bent in een veel beter positie dan de persoon in een ongelukkige relatie die eerst door een break-up en een gebroken hart moet gaan voordat ze weer kunnen nadenken over daten.

Het vinden van de juiste persoon is een marathon, geen sprint

In film en tv wordt single zijn vaak behandeld als een moeilijkheid die zo snel mogelijk moet worden overwonnen. In werkelijkheid is het echter allesbehalve. Het is een tijd om jezelf te vinden, om uit te zoeken wat je behaagt en wat je wilt zijn. Het is een kans om jezelf echt te leren kennen en lief te hebben. Waarom zou je, gegeven alles, alles willen opgeven voor iemand die iets minder dan buitengewoons is? Dit is misschien het beste wat je kunt leren van single zijn: dat je single-status niet iets is dat genezen moet worden door de eerste flirterige man of vrouw die je tegen komt. Je hoeft je niet vast te leggen.