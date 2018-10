Deze dingen willen empathische mensen voor je verbergen

Als je het geluk hebt om iemand te kennen die empathisch is, zou je moeten weten dat hij/zij totaal anders is dan alle mensen die je tot nu toe hebt ontmoet. Ze leven volgens andere regels als anderen en ze kunnen alles diep voelen, wat ze dan ook zo speciaal maakt. En hoewel empathische mensen goed zijn voor degenen die hen omringen, zijn ze niet goed voor zichzelf. En ongeacht hoeveel ze proberen, ze kunnen zichzelf gewoon niet voorop stellen. Dus, hier zijn een paar dingen die elke empathische persoon zal proberen te verbergen.

1. Ze zullen verbergen dat ze diep kunnen voelen

Het belangrijkste van elke empathische persoon is dat ze diep kunnen voelen wat andere mensen doormaken. Ze kunnen de emoties van andere mensen voelen alsof ze van hen zijn en dat maakt ze zo kwetsbaar. Het lijkt erop dat ze de hele tijd lijden omdat ze niet alleen te maken hebben met hun problemen, maar ook met de problemen van anderen.

2. Ze zullen verbergen dat ze overgevoelig zijn

Als ze iets verdrietigs zien en het doet pijn, zal het voor hen erger zijn. Ze worden geboren met een enorme gevoeligheid en ze kunnen geen muren bouwen om zichzelf te beschermen tegen alle emoties om hen heen. Ze zullen huilen als ze een trieste film zien of als ze onrecht in de wereld om hen heen zien. Wat er ook met hen gebeurt, ze zullen elke emotie voelen, ongeacht of het een goede of een slechte is.

3. De natuur is hun natuurlijke omgeving

Wanneer je nadenkt over empathische mensen, is er geen plaats waar je ze beter kunt plaatsen dan in de natuur. Dat is hun natuurlijke omgeving omdat ze daar altijd het beste ontspannen. Ze kunnen de hele dag in het bos onder een boom zitten schrijven of lezen, of genieten van de eendjes in het water. Door de geur van gras en de geluiden van vogels kunnen ze ontspannen.

4. Ze weten altijd wanneer je gebruik van hen maakt

Empathische mensen kunnen detecteren of je liegt tegen hen of dat je hun echte vriend bent. Ze kunnen diep voelen, zodat ze kunnen zien of jouw gevoelens jegens hen echt zijn of dat je ze gebruikt om te krijgen wat je wilt. En zelfs als ze zien dat je een slecht persoon bent, zullen ze je nog een kans geven omdat ze denken dat we allemaal tweede kansen verdienen.

5. Ze luisteren altijd naar hun zesde zintuig

Wat er ook gebeurt in het leven, ze kunnen op hun zesde zintuig rekenen, want het is nooit verkeerd. Het vertelt hen altijd wat ze moeten doen en hoe ze in een bepaalde situatie moeten reageren en daarom raken ze niet gekwetst door slechte mensen.

6. Ze zijn vaak gestrest

Omdat elke empathische persoon alles diep voelt, kunnen ze vaak gestrest zijn. Simpele dingen waar iemand anders zich geen zorgen over maakt, zorgen ervoor dat ze zich slecht voelen en ze proberen oplossingen te creëren voor dingen die niet noodzakelijk zijn. Ze kunnen wakker liggen over onbenullige dingen, maar het maakt niet uit hoeveel ze proberen, ze kunnen gewoon niet genoeg ontspannen.

7. Ze worden gemakkelijk verliefd

Empathische mensen worden gemakkelijk verliefd. Ze geloven dat alle mensen goed zijn zoals zij, dus worden ze snel verliefd en in veel gevallen is dat op de verkeerde mensen. Ze gebruiken nooit trucjes en spelen nooit spelletjes in de liefde. Dat is de reden waarom anderen hiervan misbruik van maken.

8. Ze trekken negatieve mensen aan

Het is jammer dat empathische mensen vaak negatieve mensen aantrekken. Dat is waarschijnlijk zo omdat negatieve mensen kunnen zien hoe goed deze mensen zijn, zodat ze er gebruik van kunnen maken.

9. Ze zijn grote overdenkers

Als je een overdenker bent, weet je hoe vervelend het kan zijn om na te denken over dingen die lang geleden zijn gebeurd, maar die je nog steeds niet hebt losgelaten. Empathische mensen zijn zo omdat ze niet alle slechte dingen die hen zijn overkomen kunnen vergeten. Ze kunnen niet geloven dat mensen zo gemeen kunnen zijn en zich goed voelen als ze anderen pijn doen. Een empathische persoon besteedt veel tijd aan het denken aan dergelijke dingen en het neemt alle positieve energie weg.

10. Ze geven zichzelf altijd helemaal

Ze denken dat het hun voornaamste plicht is om anderen te helen. Daarom geven ze zichzelf altijd helemaal aan andere mensen en situaties die het niet verdienen. Door anderen te helpen verwaarlozen ze zichzelf vaak en verliezen daardoor de radar uit het oog die hen op de goede weg houdt. Ze zetten altijd anderen op de eerste plaats, denkend dat ze meer hulp nodig hebben dan zij en in veel situaties raken ze gekwetst.

11. Ze geven er de voorkeur aan alleen te zijn

Misschien zal een empathisch persoon het niet toegeven, maar ze willen eigenlijk alleen zijn. Ze voelen zich niet goed bij mensen die ze niet zo goed kennen en ze kunnen niet ontspannen rond hen. Dus, als ze in het gezelschap zijn van iemand die ze net hebben ontmoet, zullen ze niet veel praten en zullen ze verlegen doen.

12. Ze houden er niet van om op drukke plaatsen te zijn

Je zult zien dat empathische mensen de voorkeur geven aan rustige plaatsen, meer dan drukke, zoals concerten of enkele nachtclubs. Ze genieten er gewoon meer van stilte dan drukte omdat het in hun aard is om meer kalm dan wild te zijn.