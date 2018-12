Dit zijn de reistrends voor 2019

2019 staat voor de deur, een jaar waarin we voor de vierde maal op rij meer geld spenderen aan onze vakantie. Benieuwd wat het nieuwe jaar ons gaat brengen op reisgebied? Trendstrateeg Lieke Lamb doet samen met D-reizen een boekje open.

We willen ultiem ontzorgd worden op onze vakantie want echte luxe is: geen gedoe! We zien de vakantie echt als moment om eens actief naar onszelf af te reizen en dat het liefst in een bijzondere omgeving: dus detoxen in Thailand of yoga tussen de leeuwen in Zuid-Afrika. Verder zien we dat multigeneratiereizen in opmars zijn. De hele familie, inclusief opa en oma, gaat mee op reis; een reis die steeds vaker door opa en oma wordt bekostigd. En waar gaan we naar toe in 2019? De Canarische Eilanden, Spanje en Turkije staan op 1,2 en 3 van de Top 10 vakantiebestemmingen 2019. Steeds vaker kiezen we echter ook voor een verre bestemming: vooral rondreizen door Australië, Vietnam en Sri Lanka zijn populair (bron: D-reizen Barometer).

DE TOP 5 REISTRENDS 2019

Ontzorgen

Echte luxe is: geen gedoe. Hulp bij het zoeken naar goede mogelijkheden, aanbiedingen, op maat oplossingen en begeleiding bij afhandeling en eventuele calamiteiten. De reiziger wil graag ontzorgd worden. Geen omkijken hebben naar zijn reis en zich verzekerd weten van de juiste aandacht op het juiste moment. Goed advies op maat en iemand die meedenkt en de weg weet. Natuurlijk leven we in een tijdperk waarin je alles zelf online kan, maar vaak is dit toch nog complex en nodeloos ingewikkeld. Hoe luxe is het dan om het regelen uit handen te kunnen geven aan een betrouwbare partij waarbij je ervan op aan kunt dat je wensen zo veel en zo soepel mogelijk worden ingevuld en jij in plaats van op te letten en te regelen, vooral kan genieten van je vakantierust. En om ondanks de hele digitalisering toch die menselijke maat vast te houden en terecht te kunnen bij fysieke kantoren met echte personen.

Digital

Naast die personal touch verwachten we natuurlijk wel een goed digitale organisatie, in deze tijd waarin systemen steeds slimmer worden. Zo ook in de reisbranche. Via slimme algoritmen en kunstmatige intelligentie kunnen online profielen in kaart worden gebracht en kunnen klanten dus beter op maat bediend worden. Voorstellen doen op het moment dat het de klant schikt en hij er mee bezig is, maar ook voorsorteren op drukke periodes of bestemmingen. Alles om de reiservaring vanaf eerste oriëntatie en boeking tot aan betaling en uitvoering zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Multigeneratiereizen

Vergrijzing is natuurlijk een hele duidelijke trend die ook voorlopig nog niet voorbij is. Een oudere generatie die groot in aantal is en lang gezond en actief blijft; met bijpassend uitgavenpatroon. ‘Go ski-ing’ wordt dat wel genoemd – ski als in “Spending the Kids Inheritance” Deze generatie is nog actief en laat het geld rollen. Voordeel is wel dat ze dat dan dikwijls samen met de jongere generaties doen. Er is de laatste jaren dan ook een duidelijke stijging te zien in Multigeneratiereizen. Families bestaande uit verschillende generaties gaan gezamenlijk op reis. Ze verwachten een grote diversiteit in het aanbod om zo de verschillende leeftijden te bedienen en flexibiliteit in het schema omdat er altijd wel leden van de familie later aanschuiven of korter kunnen blijven. Maar grote groepen dus op zoek naar een gezamenlijke mooie ervaring!

Health

Waarom zou je op vakantie alleen maar passief zijn? In een tijd waarin bewustwording rond gezondheid, geestelijk en lichamelijk, steeds groter wordt, lijkt de vakantie een uitgelezen periode om juist eens actief naar je zelf te kijken en naar jezelf af te reizen. Van je eetgewoontes tot aan beweging tot aan bewuste ontspanning. En dan het liefst in een andere omgeving dan thuis om zo echt los te komen. Detoxen in Thailand of Yoga tussen de olifanten en leeuwen in Zuid-Afrika. Maar denk – naast wellness of Digitaal detoxen zonder telefoon- ook aan hotels in Parijs waar je een gids

kunt vragen om met je mee te joggen langs de populaire plekken van de stad. Tijdens een ‘cultural jogging adventure’ in volle draf langs het Louvre!

Local

Nadat we een enorme explosie zagen van stedentrips met als aanjager Instagram waar de hotspots lustig werden gedeeld, zien we nu een beweging naar de minder bekende standaard plekken. Maar de zoektocht naar de meer authentieke beleving en de idyllische geheime plekjes gaat nog verder. De authentieke beleving krijg je het beste door je niet als bezoeker in een toeristenstroom te mengen, maar door contact te maken met de lokale bevolking, gebruiken en gewoontes. Ook de plaatselijke keuken mag dan niet overgeslagen. Nieuwe dingen ontdekken en nieuwe smaken proeven. Voorbij de standaard reisblogs en topattracties op zoek naar puur, naar contact en naar de intense originele beleving. Niet meer de voorgekookte tour door de bekende stad om highlights af te kunnen vinken, maar ‘getting lost’ is de nieuwe uitdaging. Zelf spontaan ontdekken. Dat mag dan wel met hulp van de echte locals.

(bron trends: Lieke Lamb)