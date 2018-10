De Do’s & Don’t’s van het contact opnemen met een verloren liefde

Je denkt erover na om contact op te nemen met een liefde uit het verleden. Dat is niet zo gek want uit recent onderzoek is gebleken “dat meer dan 70 procent van de mensen denkt aan the one that got away”. We hebben hier dan ook de Do’s & Don’t’s op een rij gezet om in gedachten te houden wanneer je dat doet:

De Do’s:

1. Houd de eerste e-mail licht. Je hebt tijd gehad om na te denken over wat te schrijven en je hebt een tijd gekozen die voor jou werkt. Maar bij hem hoeft het niet het geval te zijn. Zeg gewoon “hoi, hoe gaat het? Ik heb in de loop der jaren aan je gedacht. Als je contact wilt, zou ik het graag van je horen.” EINDE.

2. Praat eerst over het verleden, de leuke tijd, maar niet de emoties van je vroege relatie. Laat dat voor later.

3. Praat over de tussenliggende jaren: je opleiding en carrière, huwelijk/ scheiding en kinderen, hoe je ouders het doen (als hij ze kende), wat je leuk vindt om te doen voor de lol.

4. Onderzoek in een later bericht waarom je uit elkaar ging, maak excuses als dat nodig was.

5. Houd je obsessie onder controle en uit het zicht. Schrijf naar een vriend, niet dwangmatig naar je verloren liefde.

6. Doe het rustig aan. Je zult in de verleiding komen om een ​​spervuur ​​van e-mail af te vuren, maar wacht om te horen van hem voordat je opnieuw schrijft. Dit zal moeilijk zijn. Doe het toch maar.

7. Antwoord niet binnen de eerste paar minuten na het ontvangen van elk antwoord. Ga ook geen spelletje spelen; je wilt gewoon niet meteen reageren omdat het hem onder druk zet om hetzelfde te doen. Niet iedereen heeft de tijd om elke dag te schrijven (of meerdere keren per dag). En als hij voelt dat hij je niet kan plezieren, kan hij zich misschien terugtrekken.

De Dont’s

1. Praat niet meteen over hoe je altijd van hem gehouden hebt en hoopt dat jullie weer bij elkaar kunnen komen. Je zal hem waarschijnlijk bang maken.

2. Stel niet teveel persoonlijke vragen. Laat hem deze delen wanneer hij eraan toe is.

3. Klaag niet over je huidige of ex partners.

4. Zeg niets slechts over de familie van hem.

5. Als eerste contact, bel niet. E-mail naar een kantooradres (geen thuisadres) of neem privé contact op via een sociale mediasite.

6. Als hij na twee keer contact terughoudt, val hem dan niet lastig. Vertrouw erop dat hij zal terugkeren als hij dat wil. En verwacht niet te snel teveel.

7. Als er helemaal geen antwoord is, ga dan niet van alles aannemen. Je verloren liefde kan gevoelens voor je hebben, maar kan getrouwd zijn en wil het huwelijk tegen die gevoelens beschermen. Hij kan ook instinctief weten: “Begin er niet aan.” Laat het gaan.

Voordat je contact opneemt een aantal dingen om over na te denken:

Denk aan wat je wilt van deze herverbinding. Kan je alle scenario’s aan? Is er een mogelijke uitkomst die onaanvaardbaar voor je zou kunnen zijn, of erg moeilijk? Hoe zou je dat aanpakken? En als je getrouwd bent of een relatie hebt, kan je beter helemaal geen contact maken!