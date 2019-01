Drake geeft 3 concerten in Ziggo Dome in Amsterdam

Drake heeft zojuist bekendgemaakt voor drie shows naar Nederland te komen. Op dinsdag 23, donderdag 25 en vrijdag 26 april staat de Canadese rapper in de Ziggo Dome in Amsterdam. De concerten staan in het teken van de Assassination Vacation Tour waarmee hij een beperkt aantal steden in Europa aandoet. De kaartverkoop start aanstaande vrijdag om 10 uur via Ticketmaster.

Volgend op de succesvolle uitverkochte tour in de Verenigde Staten brengt Grammy Award-winnaar en multi-platina verkopende artiest Drake de ‘Assassination Vacation Tour’ naar een zeer beperkt aantal landen in Europa. Naast de drie Nederlandse shows geeft hij concerten in Dublin, Antwerpen, Parijs, Birmingham, Londen en Manchester, waar op 10 maart de tour van start gaat. Drake wordt tijdens de 22 Europese shows vergezeld door collega rapper, zanger en songwriter Tory Lanez, die de support act is van deze tour. De Assassination Vacation Tour volgt op de recordbrekende release van Drake’s vijfde studioalbum Scorpion, waarmee hij een historische mijlpaal wist binnen te halen. Wereldwijd is het album in één week meer dan één miljard keer gestreamd.

Drake – Assassination Vacation Tour

+ support act Tory Lanez

Dinsdag 23, donderdag 25 en vrijdag 26 april, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 18:30 uur | Entree: Vanaf €66,08,- (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor de concerten start vrijdag 25 januari om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).