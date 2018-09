Eagles voor concert naar Amsterdam

De Eagles – Don Henley, Joe Walsh en Timothy B. Schmit, met Vince Gill en Deacon Frey – brengen hun alom geprezen tournee waarin zij klassiekers spelen uit hun gehele carrière zoals ‘Hotel California’, ‘One of These Nights’, ‘Life in the Fast Lane’ en ‘Desperado’, in 2019 naar Europa. De tour start op 26 mei in Antwerpen en doet 14 steden aan. Op 3 juni treedt de band op in Ziggo Dome Amsterdam. De kaartverkoop start op vrijdag 5 oktober om 9.00 uur.

Als de bestverkopende Amerikaanse band uit de jaren ’70, en een van de best verkopende acts aller tijden, hebben de Eagles wereldwijd meer dan 150 miljoen albums verkocht, zes nummer 1 albums gescoord en vijf keer bovenaan de singles hitlijsten gestaan. De band won zes Grammy Awards, is in 1998 in het eerst mogelijke jaar meteen opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame en ontving in 2016 de Kennedy Center Honours.

Onlangs heeft de RIAA ‘Their Greatest Hits 1971-1977’ gewaarmerkt als best verkopende album in de geschiedenis (38x platina), met het album ‘Hotel California’ (26x platina) op de derde plaats.

EAGLES

3 juni, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €99,68 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 5 oktober om 9.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).