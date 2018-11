Eenvoudige tips om zelfverzekerder in de keuken te worden

Sommige vrouwen zijn keukenprinsessen, en andere hebben niks met koken. Als je in de laatste categorie valt, hoef je je niet neer te leggen bij een leven vol afhaalmaaltijden en kant-en-klare maaltijden uit de supermarkt. Volg deze tips en je kookonzekerheden zullen snel verdwijnen.

Investeer in de juiste tools

Soms, wanneer een gerecht mislukt, ben jij het niet – het is je kookgerei. Er is niets erger dan een basisgerecht zoals rijst proberen te maken in de verkeerde pan. Als je de juiste pan had, zou die rijst perfect zijn gekookt. Je hoeft niet veel geld uit te geven, maar het is de moeite waard om te investeren in een paar basis benodigdheden van goede kwaliteit, zoals een koksmes, goede pannen en ovenschalen.

Begin met een gerecht waar je dol op bent

In plaats van het maken van een of ander moeilijk gerecht, begin je met een recept voor een van je favoriete gerechten, of het nu lasagne of cheesecake is. Het brengt je in de keuken en maakt je gemotiveerd om iets te maken. En als het goed lukt en je ervan geniet omdat je al van dit eten houdt, is die voldoening het beste wat je kunt doen om zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Lees het hele recept voordat je begint met koken

Als je halverwege een recept bent en beseft dat je niet de hoeveelheid meel of azijn hebt wat ervoor nodig is, dan zal het natuurlijk niet gaan zoals het hoort. Lees het hele recept voordat je begint en zorg ervoor dat je alle ingrediënten (en voldoende hoeveelheden van elk) bij de hand hebt. En probeer het recept de eerste paar keer precies te volgen (dit is vooral belangrijk als het een bakrecept is, waarbij precisie de sleutel is). Nadat je de basisversie van het recept onder de knie hebt, kun je vervolgens doorgaan met het uitproberen van een aantal variaties als je dat wilt.

Proef en kruid je eten voordat je het serveert

Denk er niet aan om alles op tafel te leggen voordat je het gerecht hebt geproefd. Als het een beetje flauw smaakt, voeg dan wat zout en/of peper toe. Het klinkt misschien als een simpele truc, maar het werkt: Het vertrouwen hebben om te zeggen, ‘Het heeft een beetje meer van dit of dat nodig’ – is waar je van een goede kok naar een geweldige kok gaat.

Heb altijd de ingrediënten voor ten minste één maaltijd bij de hand

Ken je het panische gevoel wanneer je je afvraagt wat je gaat doen voor het avondeten? Ervoor zorgen dat je altijd iets in je voorraadkast en ijskast hebt – zelfs als het alleen gedroogde pasta en pasta-saus is – helpt die gevoelens wegnemen. Zorg er dus voor dat je enkele dingen in huis hebt waarmee je direct een maaltijd kan maken. Bijvoorbeeld een zak diepvriesdoperwten, rijst, aardappelen, vlees, pasta, etc. Het helpt echt voor die vonden wanneer je thuiskomt en geen idee hebt wat je wilt koken.

Wanneer je boodschappen doet, start dan bij het vlees

Als je begint met het oppakken van kippendijen of gehakt, dan heb je een veel beter beeld van wat je gaat eten en welke andere ingrediënten je moet kopen. Het is zo veel beter dan de gangpaden door te gaan en van alles te kopen, om te beseffen dat je niet eens de ingrediënten hebt om een ​​maaltijd te maken.

Wanneer je voor anderen kookt, blijf dan bij wat je weet

Het kan zo spannend zijn om een ​​nieuw recept voor een avondje met vriendinnen te proberen, maar doe wat je het beste kunt. Het vinden van dat goede waar je echt goed in bent, bouwt zeker vertrouwen op. Want wie zou zich niet geweldig voelen over haar kookvaardigheden na het ontvangen van verzoeken om “die geweldige brownies die je maakt” of “je heerlijke knoflook champignons”?