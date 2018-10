Eerste editie Nationale Binnenspeeldag

Verstoppertje spelen, knutselen of stoeien? Alles mag op de eerste editie van de Nationale Binnenspeeldag, op zaterdag 27 oktober. Playmobil en Nickelodeon roepen die dag alle ouders en kinderen in Nederland op om een dag ongestoord samen binnen te spelen. Spelen is belangrijk voor een gezond kinderleven. Naast dat het heerlijk is om te doen, speelt het een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen én versterkt samen spelen de band tussen kinderen en hun ouders. Uit onderzoek onder ruim 1.000 ouders met jonge kinderen, blijkt dat kinderen en hun ouders het liefst samen gezelschapsspelletjes doen en daarnaast dol zijn op knutselen, kleuren, met speelgoed spelen, stoeien, tenten bouwen en verstoppertje spelen. Meedoen aan de Binnenspeeldag is eenvoudig: Leg de mobiele telefoon weg, trek iets makkelijks aan, haal lekkere dingen in huis, trek al het speelgoed uit de kast, bouw een fort van kussens en dekens en speel!

Doe mee en zet de 27e alvast in je agenda.

Kijk voor meer informatie, leuke inspiratiefilmpjes en tips op www.binnenspeeldag.nl.