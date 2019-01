Eerste namen North Sea Jazz Festival 2019 bekend

De eerste 35 namen van de 44e editie van het NN North Sea Jazz Festival zijn bekend gemaakt. Chance The Rapper, urban zangeres Janelle Monáe en neo-blues- en soulzanger Rag’n’Bone Man, drie hedendaagse sterren treden dit jaar op. Net als jazz-grootheden Diana Krall en Jamie Cullum, muzikale duizendpoot Joe Jackson en de Amerikaanse band Toto. Ms. Lauryn Hill viert de twintigste verjaardag van haar solodebuut ‘The Miseducation of Lauryn Hill’.

North Sea Jazz vindt dit jaar plaats op 12, 13 en 14 juli in Rotterdam Ahoy. De kaartverkoop van losse dagkaarten start start op 1 februari om 10.00 uur.

Het festival kondigt ook de legendarische Burt Bacharach, zanger Bobby McFerrin ‘Gimme 5’ en de befaamde pianist Abdullah Ibrahim & Ekaya aan, naast de top van de hedendaagse jazz: Danilo Perez – Avishai Cohen – Chris Potter Quintet, Joshua Redman – Still Dreaming, Bobo Stenson Trio, Bob Reynolds Group, Ambrose Akinmusire Origami Harvest en opkomende talenten zoals Christian Sands Trio en Shai Maestro. Ook de gevierde Kamasi Washington en de top van de latin jazz, waaronder Michel Camilo Quartet & New Cool Collective Horns, maken dit jaar hun opwachting, net als Chucho Valdés – Jazz Batá en het Grammy-genomineerde Orquesta Akokán.

NN North Sea Jazz Festival 2019

Rotterdam Ahoy

Deuren open: 14.30

Entree

Dagkaarten: € 95 (excl. servicekosten), met CJP korting: € 75 (excl. servicekosten)

Driedagenkaart: € 230,- (excl. servicekosten) uitverkocht

Group ticket (tot 10 personen): € 750 (excl. servicekosten)

Junior ticket (t/m 15 jr): € 25 (incl. servicekosten)

Plus concerten: Diana Krall: € 30 (excl servicekosten), Burt Bacharach: € 20 (excl servicekosten), Bobby McFerrin ‘Gimme 5’: € 20 (excl servicekosten)

Kaartverkoop van 1 februari via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm)