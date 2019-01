Effectief en trendy de verlichting in huis regelen!

Wanneer we ons huis willen decoreren, ligt de focus meestal op meubels, muren, de vloer en accessoires, en de verlichting wordt vaak een bijzaak. Echter, verlichting zou ook een van de belangrijkste elementen van de ruimte moeten zijn. Het heeft niet alleen een belangrijk doel, maar werkt ook als een decoratief element dat bijdraagt aan de algehele sfeer van de ruimte. Daarom is het belangrijk om het licht effectief en trendy te regelen, of het nu gaat om wandlampen boven de bank om te lezen of om een opvallende kroonluchter die de hele kamer verlicht. Hier enkele tips.

Maak een plan

Of je nu een lege ruimte gaat inrichten of een kamer opnieuw inricht, maak een plan van aanpak. Denk na over welke activiteiten plaatsvinden in elke ruimte (eten, ontspannen, lezen), wat de belangrijkste kenmerken van de ruimte zijn die je wilt benadrukken en waarmee je rekening moet houden. Koken vereist meer heldere verlichting, dus is het verstandig om naast aan het plafond ook onder kasten en boven de kookplaat licht te plaatsen. Voor lezen is flexibel en gericht licht dat van je af is gericht beter. Overweeg stijl, uitvoer en zelfs de kleur van de lichten. Planning zorgt voor minder hoofdpijn en gehaaste last-minute beslissingen.

Creëer meerdere lichtbronnen

Een goed verlichtingsontwerp combineert een aantal lichtbronnen op verschillende plaatsen in de ruimte om sfeer te creëren. Gebruik verlichting om het maximale uit de grootte en vorm van een ruimte te halen. Laag hangende hanglampen creëren een illusie van hoogte en meerdere soorten verlichting maken grote ruimten gezelliger. Tafellampen zijn perfect als je extra licht nodig hebt als het donker wordt. En ze zijn nog mooier in paren. Plaats bijpassende tafellampen op bijzettafels om de ruimte een gevoel van balans en symmetrie te geven. Wandlampen zijn een goede manier om een lege muur op te fleuren. Ze zijn ook ideaal voor kleine ruimtes en helpen vloer- of tafelruimte vrij te maken.

Voeg een middelpunt toe

Of je nu voor een kroonluchter of een moderne hangende lamp gaat, een opvallende lamp kan een woonkamer completeren. Of het nu in het midden van de kamer hangt, boven de bank of de salontafel, de keuze is aan jou. De optie die meestal wordt gebruikt, is de kroonluchter die boven de salontafel hangt.

Gebruik spotlights om de focus te leggen op mooie items

Gebruik verlichting voor een subtiele (of niet zo subtiele) focus op een kenmerkende muur, een schilderij of een boekenkast. Wandlampen symmetrisch opgesteld aan weerszijden van een statement-spiegel, voegen warmte, verfijning en elegantie toe aan een kamer.

Installeer dimmers

Met dimmers kun je de lichtintensiteit variëren, afhankelijk van het tijdstip van de dag of de stemming die je wilt zetten. Ze bieden een effectieve manier om de sfeer en de warmte van een kamer snel te veranderen. Dim de lichten voor een romantische sfeer of zet het licht hoger voor een heldere en vrolijke sfeer.

Vergeet het schakelmateriaal niet

Een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien is schakelmateriaal. Toch speelt dit wel degelijk een belangrijke rol bij het interieur. Onder schakelmateriaal wordt verstaan een stopcontact, dimmer, lichtknop of andere middelen waarmee je elektriciteit in je huis kunt regelen. Schakelmateriaal kan een echte eyecatcher in je interieur zijn. Het is iets waar je tegenaan kijkt als je bijvoorbeeld op de bank zit. Het is daarom van belang dat het er stijlvol en netjes uitziet, en bij je interieur past. Bekijk schakelmateriaal in verschillende kleuren en vormen bij elektrobode.nl.

Minder is meer

Houd het thema, de kleurenschema’s en de materiaalafwerkingen overal in huis consistent, vooral als het om verlichting gaat. Te veel verschillende stijlen zijn niet echt mooi. Houd het eenvoudig en consistent.