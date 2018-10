Wat gebeurt er met degenen die zich onzelfzuchtig gedragen en offers brengen in het belang van anderen? Volgens een nieuwe studie hebben onzelfzuchtige mensen de neiging meer kinderen te krijgen en hogere salarissen te ontvangen, in vergelijking met meer egoïstische mensen.

“Het resultaat is duidelijk in zowel de Amerikaanse als de Europese gegevens: de meest onzelfzuchtige mensen hebben de meeste kinderen en de redelijk onzelfzuchtige mensen ontvangen de hoogste salarissen en we vinden dit resultaat ook na verloop van tijd – de mensen die op een bepaald moment het meest genereus zijn na verloop van tijd hebben de grootste salarisverhogingen wanneer onderzoekers ze later bezoeken”, zegt de onderzoeker en een van de auteurs van de studie

“Vrijgevigheid betaalt: egoïstische mensen hebben minder kinderen en verdienen minder geld.”

Eerder psychologisch en sociologisch onderzoek heeft aangetoond dat onzelfzuchtige mensen gelukkiger zijn en betere sociale relaties hebben. De studie “Vrijgevigheid betaalt: egoïstische mensen hebben minder kinderen en verdienen minder geld” richt zich op onzelfzuchtigheid vanuit een economisch en evolutionair perspectief. In deze samenwerking hebben onderzoekers van de Universiteit van Stockholm gekeken naar hoe egoïsme zich verhoudt tot inkomen en vruchtbaarheid. Egoïsme werd deels gemeten door middel van houding en deels door gerapporteerd gedrag. De resultaten zijn gebaseerd op analyses van vier belangrijke onderzoeken onder Amerikanen en Europeanen.

“In een afzonderlijke studie onderzochten we de verwachtingen van gewone mensen om te zien of hun verwachtingen in overeenstemming waren met onze gegevens.” De resultaten van deze studie toonden aan dat mensen over het algemeen de juiste verwachting hebben dat egoïstische mensen minder kinderen hebben, maar ten onrechte geloven dat zelfzuchtige mensen meer geld verdienen. Het is goed om te zien dat vrijgevigheid op de lange termijn zo vaak de moeite waard is”, zegt een onderzoeker van de studie.

De auteurs zelf geloven dat verbeterde sociale relaties de sleutel kunnen zijn tot het succes van gulle mensen vanuit een economisch perspectief, maar merk op dat hun onderzoek deze vraag niet zeker beantwoordt.