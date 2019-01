Er komt een Barbie film in de bioscoop!

Mattel en Warner Bros. Pictures brengen de wereldberoemde Barbiepop naar de bioscoop in de allereerste live-actie speelfilm. De Oscar-genomineerde actrice Margot Robbie zal Barbie spelen. Robbie zal ook de film coproduceren, naast Tom Ackerley en Josey McNamara van LuckyChap Entertainment.

Margot Robbie zei: “Spelen met Barbie stimuleert zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en communicatie tijdens de reis van een kind naar zelfontdekking.” Over de bijna 60 jaar durende traditie van het merk heeft Barbie kinderen in de gelegenheid gesteld om zich in aspiraties van een prinses tot president te verbeelden. Ik ben vereerd om deze rol op me te nemen en een film te produceren waarvan ik denk dat die een enorm positieve impact zal hebben op kinderen en het wereldwijde publiek. Ik kan me geen betere partners voorstellen dan Warner Bros en Mattel om deze film op het grote scherm te brengen.”

Foto credit Mattel, Inc.