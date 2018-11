Er kunnen vijf verschillende soorten probleemdrinkers zijn

Alcoholmisbruik is gecompliceerder dan simpelweg te veel drinken. Volgens een nieuw onderzoek kunnen er vijf verschillende soorten probleemdrinkers zijn, en elk ervan kan in verschillende levensfasen vaker voorkomen.

In een onderzoek ontdekten onderzoekers vijf verschillende klassen of “profielen” bij mensen met een alcoholgebruik stoornis, waarbij elk profiel werd gedefinieerd door een specifieke reeks symptomen. Hoewel elk profiel bestond in mensen van alle leeftijden, kwamen bepaalde profielen vaker voor in verschillende levensfasen. Jonge volwassenen pasten bijvoorbeeld meer in het profiel dat wordt gekenmerkt door te veel drinken en het ervaren van katers en andere ontwenningsverschijnselen. Ondertussen hadden oudere volwassenen van eind vijftig tot zestig jaar meer moeite met het verminderen van hun alcoholgebruik.

Om te onderzoeken hoe alcoholverslaving varieert tussen mensen van verschillende leeftijden, gebruikten de onderzoekers gegevens van een representatieve groep van 5.402 deelnemers. Het monster was beperkt tot deelnemers die tussen de 18 en 64 jaar oud waren en die in het voorgaande jaar voldeden aan de criteria voor een alcoholgebruik stoornis.

Om de gegevens te analyseren, gebruikten de onderzoekers een nieuwe methode die de onderzoekers in staat stelde om verborgen ‘profielen’ of groepen mensen te ontdekken die vergelijkbare symptomen van een alcoholgebruik stoornis delen.

De onderzoekers vonden vijf verschillende profielen binnen de deelnemers aan het onderzoek.

* Alcohol-geïnduceerde verwonding: naast te veel drinken, rapporteerden mensen in dit profiel dat ze tijdens of na het drinken in risicovolle situaties terecht kwamen, wat mogelijk tot letsel heeft geleid.

* Moeite met minderen: mensen in deze groep worstelden met het verminderen van hun problematisch drinken, maar kunnen niet.

* Zeer problematische, laag waargenomen interferentie in het leven: terwijl mensen in deze groep meldden dat ze veel symptomen ervoeren, zeiden ze dat hun drinken hun gezin, vrienden, werk of hobby’s niet hinderde.

* Bijwerkingen alleen: mensen die bij dit profiel passen, meldden naast te veel drinken ook kater- of ontwenningsverschijnselen.

* Zeer problematisch: mensen in deze groep meldden dat ze elk symptoom van een alcoholgebruik stoornis ervoeren.