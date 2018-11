De limited edition essie fall collection 2018 heeft een verfrissende herfstenergie met mooie tinten. De collectie is geïnspireerd door het bruisende New York city, en de nagellakken hebben namen als say it ain’t soho, stop, drop & shop, it takes a west village, booties on broadway en empire shade of mind.

Verkrijgbaar bij o.a. Bol.com.