essie Valentine’s day collection 2019

Met Valentijnsdag voor de deur, is het tijd om wat heerlijke goodies voor jezelf te kopen. Goed nieuws want essie komt speciaal voor deze dag met de Valentine’s day collection 2019 (limited edition). En deze ziet er heel leuk uit! De collectie bestaat uit

galantine – met een witte en anjerroze matte glitter toplaag.

crush & blush – een tedere doorschijnende babyroze blozend van zachte robijnrode irisentie.

you’re so cupid – een rode matte glitter-toplaag met hints van roze en fuchsia.

#essielove – een scharlakenrode parelwitte lak.

sparkles between us – een fuchsia roze matte glitter top coat.

roses are red – een poëtisch rood Bordeaux dat fonkelt met rode glitters.

Verkrijgbaar vanaf februari 2019 l Prijs €9.99