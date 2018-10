Estée Lauder Companies Breast Cancer Awareness campagne

Ook dit jaar doet Estée Lauder Companies weer mee aan de missie om een wereld zonder borstkanker te creëren. Aveda, Estée Lauder, Clinique en Glamglow zijn dit jaar de merken die in Nederland meewerken om geld in te zamelen voor de ‘Breast Cancer Research Foundation. Bekijk hieronder de producten voor dit jaar.

Aveda Hand Relief Moisturizing Creme with Calming Shampure-aroma

Een Aveda Hand Relief vochtinbrengende crèmekleurige gelimiteerde versie in een roze tube heeft kalmerende Shampure-aroma’s met 25 pure bloemen- en plantenessenties. Intens vocht helpt om ernstig droge handen te kalmeren. Andiroba-olie en andere planthydrators helpen de huid voeden met gehydrateerde, merkbaar zachter handen.

Grootte: 150 ml

Advies verkoopprijs: € 33,50

Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion+

Elk jaar biedt Clinique een speciale fles met beperkte oplage van de Dramatically Different Moisturizing Lotion+, die de hele dag door hydratatie combineert met ingrediënten die de huid versterken, om de huid er langer jonger uit te laten uitzien. Helpt ook om de eigen vochtbarrière van de huid te versterken, zodat er meer vocht binnen blijft. De limited-edition versie van Dramique Different Moisturizing Lotion + van Clinique is versierd met een Clinique-sleutelhanger met vijf charms, waaronder Pink Ribbon.

Grootte: 200 ml

Adviesverkoopprijs: € 54,50

Estée Lauder Limited-Edition Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II with Pink Ribbon Keychain

Estée Lauder’s#1 repair serum, Advanced Night Repair, is voor elke vrouw, elke nacht. Door te helpen de kracht van de natuurlijke nachtelijke vernieuwing van de huid te maximaliseren, onthult Advanced Night Repair een gladde, stralende, jonger uitziende huid. Deze limited-edition Advanced Night Repair wordt geleverd met een sleutelhanger met roze faux lederen kwastjes die de kracht van de drager voor het bewustzijn van borstkanker onderstrepen.

Grootte: 50 ml

Advies verkoopprijs: € 123, –

Estée Lauder Powerful Pink Color Collection



Toon je zelfvertrouwen met een volle lippen en glinsterende ogen. Creëer meerdere looks met deze unieke make-upcollectie.

Advies verkoopprijs: € 55, –

Glamglow Bubblesheettm Oxygenating Deep Cleanse Mask

De eerste zuurstofhoudende diepreinigingsmasker van Glamglow werkt om in slechts drie minuten een diepgezuiverde huid met gloed bloot te leggen. Na aanbrenging activeert dit velgenmasker met bamboe en houtskool een tintelende 3D bubbelervaring die make-up onmiddellijk stimuleert, ontgift en verwijdert. Gebruik één keer per week of indien nodig.

Grootte: 1 masker

Advies verkoopprijs: € 8,90