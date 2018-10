Je Facebook-vrienden willen het niet, maar ze kwetsen je dagelijks

Sociale mediasites presenteren gebruikers vaak sociale uitsluitingsinformatie die mogelijk intelligent denken remt, volgens een nieuwe studie die kritisch kijkt, niet alleen op Facebook en andere vergelijkbare platforms, maar op de eigenaardigheden van de systemen waarop deze sites actief zijn. De kortetermijneffecten van deze posts leiden tot negatieve emoties bij de gebruikers die ze lezen en kunnen denkprocessen beïnvloeden op een manier die gebruikers vatbaarder maakt voor reclameboodschappen.

Wat vooral zorgwekkend is, is dat de sociale uitsluiting in deze posten niet opzettelijk is. Gebruikers delen niet expliciet informatie over uitsluiting met hun vrienden. Social media-sites maken desalniettemin de meeste informatie beschikbaar van de ene vriend naar de andere en de consequenties die voortvloeien uit de interpretatie van deze berichten zijn aanzienlijk.

Voor de studie creëerden de onderzoekers scenario’s die zijn ontworpen om typische interacties op Facebook te weerspiegelen, en 194 personen namen deel aan een experiment dat blootstelling aan sociale uitsluiting verzekerde. De onderzoekers presenteerden een groep met een scenario met twee goede vrienden, waarbij een van die vrienden informatie had gedeeld die de deelnemer uitsluitte. De andere groep zag een feed die geen informatie over sociale uitsluiting bevatte.

Uit de resultaten bleek dat personen die werden blootgesteld aan sociale uitsluitingsinformatie met hun naaste vrienden, meer negatieve emoties hadden dan de controlegroep. Ze hadden ook de neiging om meer mentale middelen te besteden aan het begrijpen van hun sociale netwerken, waardoor ze bijzonder gevoelig zijn voor stimuli zoals reclame.