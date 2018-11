De feestelijke cups zijn terug bij Starbucks!

Starbucks heeft de feestdagen verwelkomt met de komst van hun felbegeerde feestelijke cups, het aftellen tot kerst is begonnen… Sinds 1997 ontwerpt Starbucks kerstbekers om de vreugde van de feestdagen te weerspiegelen. De jaarlijkse terugkeer van de bekers is inmiddels een feestelijke traditie en dit jaar zijn de kerstbekers voor het eerst verkrijgbaar in twee kleuren: retro smaragdgroen en minimalistisch rood. De bekers zijn natuurlijk perfect om je koude handen mee op te warmen en maar ze zijn vooral een echte eyecatcher voor jouw nieuwe Instagram-post.

Voor wie hergebruik hoog in het vaandel heeft staan, steekt Starbucks ook de klassieke herbruikbare bekers in een rood kerstjasje. Dit feestelijke design is vanaf vandaag voor €2,- verkrijgbaar in geselecteerde winkels in Nederland zolang de voorraad strekt. Met deze beker kunnen klanten genieten van de feestelijke ‘red cup spirit’ en tegelijkertijd hun korting claimen op ieder drankje die ze in de winkel kopen. Starbucks biedt deze korting als onderdeel van hun duurzaamheidsplan die van start ging in 1998 bij de opening van de eerste winkel in Europa.