Film tip: All You Need Is Love

Maarten ter Horst, de presentator van het populaire TV-programma All You Need Is Love, verdwijnt op de vooravond van de befaamde kerstspecial. Hij stapt zonder dat zijn redactie het weet op het vliegtuig en vlucht naar de Schotse hooglanden. De kerstspecial komt steeds dichterbij en producer Olav en assistent Japie zoeken wanhopig naar een nieuwe host… Ondertussen bereidt ook de rest van Nederland zich voor op kerstavond en wordt de redactie hoopvol aangeschreven. Lukt het hen om zonder Dr. Love gebroken harten te lijmen en alle geliefden te herenigen?

Cast

Fedja van Huêt, Bracha van Doesburgh, Waldemar Torenstra, Anniek Pheifer, Rop Verheijen, Peter Paul Muller, Annet Malherbe, Trudy Labij, Ilias Addab, Yannick Jozefzoon, Frank Lammers, Diederik Ebbinge

Releasedatum

06-12-2018