Film tip: Destination Wedding

De eerste ontmoeting van Frank en Lindsay loopt niet al te soepel. Op het vliegveld krijgen de twee bij de gate meteen een aanvaring. Ze kunnen elkaar niet uitstaan en tot overmaat van ramp zitten ze naast elkaar in het vliegtuig. Als dan ook nog eens blijkt dat ze onderweg zijn naar dezelfde bruiloft is het drama compleet. Frank en Lindsay lijken elkaar niet te kunnen ontlopen – met aangrenzende hotelkamers en een plek aan dezelfde tafel – en blijven kibbelen. De twee zijn voor niemand gemaakt en al helemaal niet voor elkaar. Maar ondertussen groeit de aantrekkingskracht, hoe hard ze die ook proberen te negeren… Destination Wedding is de vierde samenwerking tussen Keanu Reeves en Winona Ryder. Zij waren eerder al te zien in Bram Stoker’s Dracula, A Scanner Darkly en The Private Lives of Pippa Lee.

Cast

Winona Ryder, Keanu Reeves

Releasedatum

15-11-2018