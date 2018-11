Film tip: First Kiss

First Kiss is een klein, maar succesvol cosmeticabedrijf gespecialiseerd in lipstick. Het bedrijf staat onder leiding van Susan (Leontine Borsato), die wordt bijgestaan door Bobby en Marlin (Marije Zuurveld en Jeroen van Holland). Susan’s dochter, Roos, is een typisch meisje van haar generatie. Ze maakt vlogs en presenteert haar eigen online talkshow “Give Roos a Kiss”, waarin ze met andere meiden praat over onderwerpen als jongens en verliefdheid, kortom girltalk. De grote concurrent van First Kiss is Couleur de Paris, een cosmeticabedrijf geleid door Jeanette (Caroline De Bruijn: Goede tijden, slechte tijden) en haar dochter Germaine (Stijn Fransen: Goede tijden, slechte tijden). Jeanette is een meedogenloze zakenvrouw die First Kiss wil overnemen. Als Susan een overname weigert, zint Jeanette op wraak. Ze zal er alles aan doen om First Kiss kapot te maken. Ze schakelt de hulp in van de knappe fotograaf Yannick, die Roos zogenaamd kan helpen met het filmen van haar vlog. Roos wordt tot over haar oren verliefd op hem en het gevoel is wederzijds. Niets lijkt een relatie in de weg te staan, tot Yannick door Jeanette gedwongen wordt de nieuwe lipstick van First Kiss te saboteren. De wereld van Roos stort in. Yannick is met de noorderzon vertrokken en First Kiss dreigt failliet te gaan…

Cast

Vajèn van den Bosch, Buddy Vedder, Leontine Borsato, Caroline de Bruijn, Marije Zuurveld, Jeroen van Holland