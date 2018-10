Film Tip: Hunter Killer

Een corrupte Russische generaal pleegt een militaire coup en neemt zijn president gevangen. Na een aanslag op een Amerikaanse onderzeeër in Russische wateren wordt kapitein Joe Glass ingezet om de uitbraak van een Derde Wereldoorlog te voorkomen. Joe werkt samen met Navy SEALs op de grond om de gekozen Russische president te redden. Om dat te bereiken moet hij met zijn onderzeeër doordringen in het gebied; zonder enige navigatie en met ontelbaar veel mijnen is dat een levensgevaarlijke klus…

Cast

Gerard Butler, Gary Oldman, Billy Bob Thorton, Common

Releasedatum

25-10-2018