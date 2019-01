Film tip: Instant Family

Als Pete (Mark Wahlberg) en Ellie (Rose Byrne) een gezin willen stichten komen ze in de wereld van adoptie terecht. Wanneer ze de rebelse 15-jarige Lizzy (Isabela Moner) en haar jongere broer en zus leren kennen krijgt het stel onverwacht in één keer drie kinderen. Nu moeten Pete en Ellie de kneepjes van het ouderschap onder de knie zien te krijgen, in de hoop om met z’n vijven één grote familie te worden. Dit brengt niet alleen moeilijke situaties met zich mee maar ook grappige en ontroerende momenten. Instant Family is gebaseerd op echte gebeurtenissen in het leven van schrijver/regisseur/producent Sean Anders (Daddy’s Home, Daddy’s Home 2). Verder met o.a.: Octavia Spencer, Tig Notaro, Margo Martindale, Julie Hagerty en Michael O’Keefe.

Cast

Mark Wahlberg, Rose Byrne, Michael O’Keefe, Tig Notaro, Octavia Spencer, Margo Martindale, Julie Hagerty

Releasedatum

31-01-2019